Tras una difícil Copa del Mundo, la selección nacional de Brasil ha iniciado una nueva etapa de reconstrucción. Según el experimentado defensa Marquinhos, el próximo partido contra India sirve como base perfecta para que los «pentacampeones» den un paso hacia adelante y recuperen su nivel de juego. Así lo informa Goal.com informa .

Según el diario NDTV, el inmenso entusiasmo y la cálida bienvenida de los aficionados en Calcuta están dando un impulso adicional al equipo. En este periodo de transición, iniciado tras la dolorosa eliminación en los octavos de final del Mundial 2026, este tipo de partidos amistosos cobran una importancia vital.

Nuevo ciclo y apoyo de la afición

Desde el Mundial, Brasil ya ha disputado tres encuentros, entre partidos oficiales y amistosos. Anteriormente, en la serie de dos partidos contra Australia, el equipo empató 1-1 y luego logró una victoria por 4-2 en el segundo duelo.

El defensa del Paris Saint-Germain destacó en la rueda de prensa que el ambiente en India es una motivación inusual para el equipo. «La amabilidad que recibimos aquí, especialmente durante los entrenamientos y el partido, es un gran estímulo para nuestros nuevos jugadores», afirmó.

Respeto al rival y análisis previo

El cuerpo técnico y los jugadores de Brasil han estudiado minuciosamente los últimos partidos del rival. La selección de India ha jugado seis partidos este año, y cada uno de sus movimientos ha sido analizado con seriedad.

Marquinhos destacó especialmente los logros del capitán y portero de India, Gurpreet Singh Sandhu. El hecho de que el representante del país anfitrión esté a punto de disputar su partido internacional número 90 ha dejado una gran impresión en el jugador brasileño.

Según la información proporcionada, el experimentado defensa central añadió que no hace falta dar consejos a los rivales, ya que ambos equipos poseen un enfoque altamente profesional. En su opinión, es fundamental transformar la presión en el campo y el cariño de los aficionados en energía positiva.

«Debemos usar esta presión como motivación, como un impulso para nuestro juego. El cálido recibimiento de los aficionados nos servirá para mantener a Brasil en la cima», concluyó Marquinhos.