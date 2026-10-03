Un regalo inesperado: La número 2 del mundo del tenis sorprende a una jugadora uzbeka

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Un regalo inesperado: La número 2 del mundo del tenis sorprende a una jugadora uzbeka

La relación cordial entre las estrellas del tenis ha captado la atención de los aficionados. Aryna Sabalenka, la tenista bielorrusa número 2 del ranking WTA, le regaló un lujoso bolso Gucci a la tenista uzbeka Kamilla Rakhimova.

Kamilla Rakhimova compartió este regalo sorpresa con sus seguidores en un videoblog especial grabado durante el prestigioso torneo de Wimbledon.

Todo comenzó con una broma en Instagram

Según Kamilla, la historia de este regalo comenzó con una pequeña interacción en las redes sociales:

  • Rakhimova reaccionó a una breve historia (Stories) de Sabalenka escribiendo que su bolso era muy bonito.

  • En la conversación, nuestra compatriota bromeó: «¿Algún día me regalarás uno igual?» preguntó.

Sin embargo, la atleta bielorrusa no ignoró la broma, la convirtió en realidad y dejó el costoso bolso de marca en el casillero de Kamilla en los vestuarios sin que ella se diera cuenta.

«¡Esta chica es muy generosa!» — El asombro de Rakhimova

Al ver el regalo, Rakhimova no pudo ocultar su alegría y sorpresa:

«Chicos, miren un momento, ¡vean lo que me ha enviado Aryna Sabalenka! Esta chica es muy generosa, no sé ni cómo describirlo de otra manera.

Miren, ustedes mismos ven lo que es. Solo respondí a su historia diciendo que su bolso era genial y bromeé diciendo “¿Algún día me lo regalarás?”. ¡Aquí está el resultado!» contó Kamilla en su vlog.

La situación en el ranking WTA

En el video, Rakhimova, rodeada de sentimientos amistosos, llamó a Sabalenka la «número uno del mundo».

En realidad, la líder actual del ranking WTA es Elena Rybakina, quien representa a Kazajistán. Aryna Sabalenka ocupa el puesto número 2, mientras que Kamilla Rakhimova se encuentra en la posición 76 del ranking mundial.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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