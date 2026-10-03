Lionel Messi regresa a su país para poner fin a su carrera con la selección argentina

El capitán de la selección argentina y delantero del Inter Miami, Lionel Messi, ha llegado a su ciudad natal, Rosario, para preparar su emotiva despedida del equipo nacional. Según informa Goal.com, el legendario jugador de 39 años aterrizó el viernes por la mañana en un jet privado en el Aeropuerto Internacional Islas Malvinas, acompañado por su familia, abriendo así las últimas páginas de una de las carreras internacionales más brillantes en la historia del fútbol mundial. Así lo informa Goal.com informa .

Tras regresar al país antes de lo previsto, el ocho veces ganador del Balón de Oro descansó brevemente en su residencia privada en Funes antes de dirigirse al centro de entrenamiento de Ezeiza, donde se concentra el equipo dirigido por Lionel Scaloni. Está previsto que el capitán realice solo un entrenamiento con sus compañeros antes de su último partido.

Una despedida organizada de manera única

En una conferencia de prensa anterior, el seleccionador Lionel Scaloni aclaró el calendario de llegada del jugador, señalando que Leo podía unirse al grupo antes si así lo deseaba. La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) ha diseñado una camiseta exclusiva para conmemorar este evento histórico. Este conjunto especial presenta patrones verticales adornados con el Sol de Mayo y símbolos verbales, además del legendario número 10.

El partido amistoso contra la selección de Benín, que tendrá lugar el martes, se disputará en un estadio abarrotado en Buenos Aires. Este encuentro, con entradas agotadas, comenzará a las 20:00 hora local, una hora antes de lo habitual. Este cambio se realizó para facilitar la organización de una ceremonia de homenaje y despedida antes del inicio del partido.

Cabe recordar que el jugador anunció el fin de su carrera internacional hace un mes a través de su cuenta oficial de Instagram. Esta decisión se tomó tras alcanzar su mayor registro goleador individual en un torneo importante este verano. Después de la velada solemne en Buenos Aires, el experimentado delantero regresará a Miami para disputar el resto de la temporada en Norteamérica.