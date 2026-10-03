¿Cuánto cuestan los MacBook Air? Precios al 3 de octubre
Al 3 de octubre, se han dado a conocer los precios de varios modelos y configuraciones de MacBook. La lista incluye el MacBook Neo 2026, el MacBook Air M4 2025 y el MacBook Air M5 2026.
MacBook Neo 2026:
• 8/256 GB Citrus — 689 dólares
• 8/256 GB Silver — 739 dólares
• 8/256 GB Indigo — 699 dólares
• 8/256 GB Blush — 729 dólares
• 8/512 GB — 829 dólares
MacBook Air M4 13 pulgadas, 2025:
• 16/256 GB — 1 299 dólares
• 16/512 GB — 1 299 dólares
• 16/1 TB — 1 549 dólares
• 24/512 GB — 1 399 dólares
MacBook Air M4 15 pulgadas, 2025:
• 16/256 GB — 1 399 dólares
• 16/512 GB — 1 449 dólares
• 16/1 TB — 1 699 dólares
• 24/512 GB — 1 619 dólares
MacBook Air M5 13 pulgadas, 2026:
• 16/512 GB — 1 339 dólares
• 16/1 TB — 1 599 dólares
MacBook Air M5 15 pulgadas, 2026:
• 16/512 GB — 1 539 dólares
• 16/1 TB — 1 799 dólares
• 24/1 TB — 2 199 dólares
Según la información, algunas configuraciones se ofrecen con descuento. Los precios de los modelos MacBook pueden variar diariamente.
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