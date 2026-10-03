¡50 000 páginas de pruebas! El Real Madrid pide a la UEFA que despoje al Barcelona de sus títulos

El mayor escándalo del fútbol español, el 'caso Negreira', ha alcanzado una nueva y crítica etapa a nivel internacional. El Real Madrid ha entregado oficialmente un paquete masivo de pruebas contra el FC Barcelona en la sede de la UEFA.

Según la información del prestigioso medio español AS , los documentos presentados por el club blanco suman aproximadamente 50 000 páginas . La UEFA ha comenzado a examinar detalladamente estos materiales como parte de su investigación disciplinaria.

8,4 millones de euros en 17 años: ¿Cuál es la esencia del escándalo?

Los extensos documentos presentados se refieren a los pagos sospechosos realizados por los catalanes a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros de la Real Federación Española de Fútbol:

Periodo: Estas transferencias financieras cubren un largo periodo de 17 años, desde 2001 hasta 2018.

Monto: Se señala que, durante estos años, el FC Barcelona transfirió un total de 8,4 millones de euros al responsable de los árbitros.

La exigencia del Real Madrid: ¡Retirar todos los títulos!

El club madrileño ha planteado una exigencia extremadamente dura y sin precedentes a la UEFA:

El Real Madrid ha solicitado a la asociación europea de fútbol que considere retirar todos los trofeos y títulos de liga ganados por el FC Barcelona entre 2001 y 2018, periodo en el que se realizaron dichos pagos.

Si la UEFA confirma casos de corrupción e influencia ilegal sobre los árbitros en estas 50 000 páginas, el club catalán podría enfrentarse no solo a multas y exclusión de competiciones europeas, sino también a la pérdida de sus títulos históricos.