El exentrenador de Manchester City, el técnico más exitoso en la historia del club, Pep Guardiola, planea visitar el Etihad Stadium. Según The Real Tolmie's Hairdoo , fuente cercana a los mancunianos, el técnico español podría dejarse ver en la grada durante uno de los próximos partidos en casa.

Guardiola se ha puesto en contacto con la directiva del club para expresar su deseo de apoyar personalmente a su antiguo equipo en este momento difícil y tenso, tras las acusaciones financieras presentadas por la comisión de la Premier League.

Un apoyo simbólico en tiempos complejos

Anteriormente se informó que una comisión independiente de la Premier League declaró a Manchester CityManchester Cityculpable de infracciones financieras, lo que generó un gran revuelo. La directiva del club rechaza categóricamente todas las acusaciones y continúa su lucha legal.

Se espera que la presencia de Guardiola en el estadio bajo tal presión brinde un impulso moral al equipo y a la afición.

Duelos clave para el City: ¿a qué partido asistirá Pep?

Actualmente bajo la dirección de Enzo Maresca, Manchester CityManchester Cityse enfrenta a retos importantes:

11 de octubre: El equipo visitará a su gran rival, el Liverpool, en la jornada 6 de la Premier League.

14 de octubre: Los «Citizens» recibirán al gigante francés, el PSG, en la segunda jornada de la fase de liga de la Champions League.

Según las fuentes, el regreso de Guardiola a Manchester podría coincidir con este choque europeo contra el PSG.