« Manchester City» y su estrella, el delantero Erling Haaland, han presentado una demanda contra la famosa aerolínea noruega Norwegian Air Shuttle. La drástica decisión del goleador se debe a una campaña publicitaria que la empresa consideró creativa, pero que fue realizada sin autorización.

The Touchline Según informó el medio, la aerolínea utilizó ilegalmente la marca personal y la imagen del futbolista para aumentar la venta de billetes.

¿Qué mostraba el anuncio?

Los especialistas en marketing de la aerolínea utilizaron un fotomontaje en su anuncio para colocar el icónico y mundialmente famoso peinado de Haaland directamente sobre la imagen de un avión:

Sobre la foto, como elogio, se leía: «¡Nunca nos habíamos visto tan noruegos!» un eslogan provocativo.

De esta manera, la compañía promocionó sus billetes de avión utilizando la imagen personal del jugador.

Sin embargo, no se obtuvo consentimiento ni del propio Haaland ni de su equipo de gestión de derechos mediáticos. Al ver que sus derechos de imagen fueron violados flagrantemente, el delantero acudió a los tribunales para resolver el asunto legalmente.

Una eficacia imparable en el campo

A pesar del conflicto legal, Erling sigue siendo una auténtica máquina de hacer goles en el campo. Al inicio de la temporada 2026/2027, el delantero ha disputadoManchester City» y ha marcado 7 goles en 7 partidos contra sus rivales, registrando estadísticas impresionantes.