Una mujer cuenta los cambios en su vida tras perder más de 76 kg

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Una mujer cuenta los cambios en su vida tras perder más de 76 kg

Christie, una creadora de contenido británica de 28 años, contó que su vida cambió drásticamente tras perder más de 12 stones, es decir, casi 76 kilogramos. Destacó que algunos hombres que antes no le prestaban atención ahora han empezado a invitarla a salir, y que la actitud de los desconocidos también ha cambiado.

En su peso máximo, Christie usaba una talla 54 (26 UK). Cuando trabajaba en turnos nocturnos, pedía grandes porciones de comida preparada y evitaba incluso caminar los 10 minutos hasta la parada del autobús. En el avión, necesitaba un extensor para el cinturón de seguridad.

Christie decidió cambiar su vida después de que los médicos le advirtieran que podría no vivir hasta los 40 años si continuaba con su estilo de vida. Primero perdió unos 10 stones mediante métodos naturales y, cuando el proceso se ralentizó, recurrió a inyecciones para bajar de peso.

Actualmente, dice pesar unos 15 stones 13 libras y usar una talla 44/46 (16/18 UK).

«Noto que ahora la gente me trata con mucho más respeto y amabilidad. Ya no me ignoran como antes. Lo he notado mucho», dijo Christie.

Notó especialmente el cambio en el proceso de citas. Algunos hombres que la conocían antes ahora han mostrado interés en establecer una relación con ella tras su transformación física.

Una mujer celebrando su cumpleaños abriendo una botella de champán.

Christie ha tenido problemas de peso desde la infancia. A los 9 años, asistió a sesiones de Weight Watchers para niños con sobrepeso. Más tarde, probó Slimming World, la dieta keto, así como dietas a base de sopa y pomelo.

Padece el síndrome de ovario poliquístico (SOP) y recientemente fue diagnosticada con TDAH. Christie explicó que esta condición le ayudó a entender mejor sus antiguos hábitos alimenticios.

En su peso máximo, solía comer por aburrimiento o para consolarse. Su dieta era rica en pizzas, comida china, chocolate, patatas fritas, dulces, kebabs y papas fritas.

Su peso también afectaba su vida diaria. Evitaba las escaleras, no le gustaba caminar largas distancias y no podía subir a ciertas atracciones en parques temáticos porque el dispositivo de seguridad no le ajustaba. En el avión, usaba un extensor de cinturón.

En los exámenes se detectó que tenía hígado graso. Le recomendaron una cirugía gástrica y pasó por terapia como preparación, pero decidió renunciar a la operación e intentar una vez más por su cuenta.

Perdió inicialmente casi dos stones con keto y luego pasó a una alimentación más saludable y equilibrada. Empezó a caminar más, a cocinar platos sanos en casa con su familia, y su actividad diaria aumentó tras mudarse a Toronto.

Más tarde, el uso de inyecciones para bajar de peso provocó críticas de algunos seguidores. Christie respondió que había perdido 10 stones por sí misma y que sintió la necesidad de ayuda adicional cuando su peso se estancó.

Una mujer de cabello rubio claro, vestida de blanco, tomándose una selfie.

Destacó que todavía se enfrenta a comentarios negativos en las redes sociales, pero que los mensajes de apoyo son mucho más numerosos.

Christie confesó que no fue fácil aceptar su cambio físico. A veces todavía elige ropa de su talla anterior antes de darse cuenta de que ya no le queda.

Viviendo ahora en Bournemouth, Christie camina tanto como puede, practica natación e intenta comer equilibrado. Al mismo tiempo, no se priva totalmente de sus comidas favoritas.

Documenta su proceso de transformación en redes sociales desde 2021. Para Christie, el mayor resultado no es la pérdida de peso, sino haber logrado cambiar su vida radicalmente.

«Perdí 10 stones mientras estaba lejos de mi familia. Tuve que cambiar mi vida por completo. Estoy orgullosa de haberlo logrado», dijo.

ChristieWeight WatchersSlimming WorldSOPTransformación
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor

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