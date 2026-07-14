El Real Madrid exige a la UEFA que retire más de 30 títulos al FC Barcelona

Un auténtico terremoto sacude el fútbol español. El Real Madrid ha enviado una petición oficial a la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol (UEFA), presentando una de las demandas más radicales de su historia. Los «merengues» exigen que su eterno rival, el FC Barcelona, sea despojado de todos los títulos ganados durante el periodo en que José María Enríquez Negreira estuvo en funciones.

Zamin.uz presenta los detalles de esta explosiva petición y la última información sobre el «caso Negreira» que estremece al mundo del fútbol.

La inesperada petición del Real Madrid a la UEFA

Según la información difundida por el prestigioso medio español AS la directiva del Real Madrid ha llevado la lucha contra el FC Barcelona a un nuevo nivel. Los madrileños piden a la UEFA que anule todos los trofeos ganados por los catalanes entre 2001 y 2018.

La razón principal citada son los escándalos de corrupción en torno a José María Enríquez Negreira, quien fue vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros en España durante esos años.

¿Qué es el «caso Negreira»?

Recordemos que en 2023 se presentaron acusaciones contra el FC Barcelona por corrupción sistemática.

Según los datos de la investigación publicados por los medios, entre 2001 y 2018, la directiva del FC Barcelona transfirió millones de euros a las cuentas de Negreira, responsable del comité arbitral, a través de varias empresas intermediarias. Para el club blanco, estos pagos buscaban asegurar que las decisiones arbitrales favorecieran al FC Barcelona en los partidos.

Más de 30 títulos en riesgo

Si la UEFA atiende esta petición del Real Madrid, sería la sanción más grande en la historia del fútbol mundial y una sensación sin precedentes. Esto se debe a que, durante la era Negreira, el FC Barcelona vivió su etapa más exitosa y dorada.

Estos son los principales títulos ganados por los «azulgranas» entre 2001 y 2018 cuya anulación se solicita actualmente:

Tipo de competición Número de títulos ganados La Liga (Campeonato de España) 9 veces campeonatos UEFA Champions League 4 veces victorias Otras copas (Copa del Rey, etc.) Más de 17 trofeos Número total de títulos Más de 30 copas

Situación actual: Una rivalidad intensa fuera del campo

A pesar de la magnitud de los escándalos, la lucha en el campo entre estos dos gigantes no ha disminuido. Según los resultados de la temporada 2025/2026 que acaba de terminar, la situación es la siguiente:

FC Barcelona — tuvo una temporada excelente y es el actual campeón de La Liga.

Real Madrid — perdió el título tras una dura lucha y terminó la temporada en segundo lugar.

Derrotado en los terrenos de juego, el Real Madrid intenta ahora restaurar la justicia en los tribunales y ante las organizaciones deportivas internacionales. Si la UEFA analiza seriamente esta petición, no solo el FC Barcelona, sino toda la historia reciente del fútbol europeo podría ser reescrita por completo.