Juegos Asiáticos 2026: ¡Marat Mavlonov gana la medalla de plata en una final intensa!

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Juegos Asiáticos 2026: ¡Marat Mavlonov gana la medalla de plata en una final intensa!

La delegación deportiva de Uzbekistán ha sumado un nuevo galardón prestigioso en los Juegos Asiáticos de verano de 2026, que se celebran en las ciudades de Aichi y Nagoya, Japón. Marat Mavlonov, miembro de la selección nacional de taekwondo WT, obtuvo la medalla de plata en la competición.

Según el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, nuestro atleta de peso pesado realizó un camino exitoso hasta la final, derrotando a los mejores deportistas del continente durante todo el torneo.

El camino a la final y un enfrentamiento intenso por el oro

En la categoría masculina En la categoría de +80 kg Marat Mavlonov, al subir al tatami, demostró una técnica brillante y segura desde las primeras rondas:

  • El combate decisivo: En la final, donde se decidía el oro, nuestro compatriota se enfrentó a un experimentado representante de la selección nacional de Irán.

  • Lucha intensa: Al final de un duelo sin tregua, lleno de golpes y ataques incisivos, el oponente logró imponerse por un estrecho margen y se llevó la victoria.

De esta manera, Marat Mavlonov subió al segundo escalón del podio de los Juegos Asiáticos, aportando a nuestra delegación una valiosa medalla de plata.

La contribución significativa en Aichi-Nagoyade nuestros taekwondistas

Con este resultado, la selección nacional de taekwondo WT de Uzbekistán demuestra una vez más su alta eficacia en la competición. Nuestros atletas continúan luchando activamente por las medallas en los Juegos de Aichi-Nagoya 2026.

Marat MavlonovTaekwondo WTJuegos Asiáticos 2026Comité Olímpico Nacional de UzbekistánDeporte
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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