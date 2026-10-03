Una influencer de 26 años falleció de cáncer de estómago

Xixi Xubao, una influencer de 26 años que vivía en Shenyang, China, cuyo nombre real era Xu Jiting, falleció tras luchar contra un cáncer de estómago. Antes de enfermar, había hablado abiertamente en las redes sociales sobre sus hábitos alimenticios y su rutina diaria.

Xixi falleció a causa del cáncer de estómago el lunes 28 de septiembre. Al día siguiente, 29 de septiembre, se informó a sus seguidores sobre su muerte en su página de redes sociales.

El mensaje incluía recuerdos cálidos de la vida de Xixi, junto con un agradecimiento a todas las personas que la apoyaron y cuidaron de ella.

«Xixi vivió una vida libre, vibrante, valiente y amable. Gracias a todas las personas que la apoyaron y cuidaron de ella a lo largo de su camino», dice el mensaje.

Antes de su muerte, Xixi publicaba videos en las redes sociales sobre sus hábitos alimenticios y su rutina diaria. En estos videos, la influencer admitía abiertamente que no seguía un estilo de vida saludable.

Según sus palabras, solía acostarse entre las 00:00 y las 02:00 de la madrugada. También mencionó que comía solo dos veces al día y que pasaba mucho tiempo entre comidas.

Xixi dijo que no le gustaba beber agua, que consumía dos tazas de café al día y que bebía té con leche tres o cuatro veces por semana.

Además, indicó que a menudo pedía comida preparada o comía en establecimientos de comida rápida. La influencer no ocultó que le encantaban los platos grasosos y picantes.

Xixi se describía a sí misma como una persona muy exigente con la comida. Especialmente, mencionó que no le gustaban las frutas ni las verduras.

A principios de enero de 2025, comenzaron a aparecer las primeras molestias. Se observaron síntomas como dificultad para tragar, eructos, hinchazón abdominal y pérdida de apetito.

Poco después, le diagnosticaron cáncer de estómago. A partir de entonces, Xixi documentó regularmente su proceso de tratamiento en las redes sociales.

Xixi estudió en el extranjero. Al regresar a China, lanzó la marca de panadería Jifu en las ciudades de Shenyang y Dalian. En su apogeo, la marca tenía seis sucursales. En el momento de su muerte, cuatro de ellas seguían operando.

Los expertos recomiendan consumir suficientes frutas y verduras para proteger la salud estomacal, así como reducir el consumo de productos salados, grasosos y procesados.

También se enfatiza la importancia de dejar de fumar, no exceder las 14 unidades de alcohol por semana y mantener un peso saludable.

Si los problemas estomacales persisten, se recomienda consultar a un médico y determinar la necesidad de realizar pruebas para detectar la bacteria H. pylori, una de las infecciones relacionadas con el cáncer de estómago.

La indigestión persistente, la pérdida de peso inexplicable y otros síntomas preocupantes no deben ignorarse.