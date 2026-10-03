Mourinho anuncia su decisión sobre Vinícius: ¿Será descartada la estrella?
El entrenador del Real Madrid José Mourinho ha respaldado al extremo Vinícius Júnior, quien ha sido objeto de duras críticas recientemente. Según informan los medios españoles, el técnico portugués no tiene intención de excluir al jugador brasileño del once inicial.
El cuerpo técnico y la directiva del club no dudan del talento del delantero y están dispuestos a crear todas las condiciones necesarias para que recupere su mejor nivel.
Confianza total y apoyo de la directiva
Las fuentes señalan que Mourinho mantiene su plena confianza en Vinícius:
El entrenador considera que necesita minutos de juego regulares para recuperar rápidamente su mejor forma física.
Los directivos del «club blanco» también han aprobado esta decisión y están tratando de reducir la presión que rodea al jugador.
«No me culpen solo a mí»: la protesta de Vinícius
El jugador es consciente de la situación:
Vinícius Júnior entiende perfectamente que esta temporada está rindiendo por debajo de sus posibilidades y que no está en su mejor momento.
Sin embargo, la estrella brasileña se siente muy dolida por las críticas unilaterales que recibe del público y de los medios de comunicación.
En su opinión, sería más justo repartir la responsabilidad de los malos resultados entre todo el equipo, en lugar de cargar toda la culpa sobre sus hombros.
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