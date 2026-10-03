Mourinho anuncia su decisión sobre Vinícius: ¿Será descartada la estrella?

El entrenador del Real Madrid José Mourinho ha respaldado al extremo Vinícius Júnior, quien ha sido objeto de duras críticas recientemente. Según informan los medios españoles, el técnico portugués no tiene intención de excluir al jugador brasileño del once inicial.

El cuerpo técnico y la directiva del club no dudan del talento del delantero y están dispuestos a crear todas las condiciones necesarias para que recupere su mejor nivel.

Confianza total y apoyo de la directiva

Las fuentes señalan que Mourinho mantiene su plena confianza en Vinícius:

El entrenador considera que necesita minutos de juego regulares para recuperar rápidamente su mejor forma física.

Los directivos del «club blanco» también han aprobado esta decisión y están tratando de reducir la presión que rodea al jugador.

«No me culpen solo a mí»: la protesta de Vinícius

El jugador es consciente de la situación: