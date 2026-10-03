Juegos Asiáticos 2026: ¡Nueva medalla para nuestra taekwondista Svetlana Saidova!

En los Juegos Asiáticos de 2026, que se celebran en las ciudades japonesas de Aichi y Nagoya, la delegación deportiva de Uzbekistán sigue aumentando su medallero. Esta vez, Svetlana Saidova, miembro de la selección nacional de taekwondo WT, subió al podio.

Según informó el servicio de prensa del Comité Olímpico Nacional de Uzbekistán, nuestra experimentada atleta tuvo una actuación exitosa y se adjudicó la medalla de bronce.

Un camino intenso hasta las semifinales

En la competición en la categoría de +67 kg Svetlana Saidova, que saltó al tatami, actuó con confianza desde las primeras rondas, derrotando a sus oponentes una tras otra para asegurar su pase a las semifinales.

En el combate decisivo por un puesto en la final, Saidova se enfrentó a una representante de China. En un encuentro reñido y lleno de golpes técnicos, nuestra compatriota cayó ante la atleta china.

Un nuevo bronce para nuestra delegación

De este modo, según el reglamento del torneo, Svetlana Saidova, tras alcanzar las semifinales en la categoría de +67 kg, obtuvo la medalla de bronce de los Juegos Asiáticos, sumando un nuevo premio importante al palmarés de la delegación uzbeka.