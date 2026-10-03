Terror en el cielo: un piloto de Flydubai confiesa que quería estrellar el avión en Israel

Se han revelado los detalles de un aterrador incidente ocurrido a bordo de un vuelo de Flydubai que se dirigía de Dubái a Tel Aviv. El piloto omaní, que atacó a su colega con un cuchillo en la cabina, confesó a los investigadores que planeaba estrellar deliberadamente el avión en territorio israelí.

Así lo informó la influyente cadena estadounidense ABC News citando fuentes cercanas a la investigación.

Confesión escalofriante

El sospechoso detenido está cooperando actualmente con las autoridades investigadoras oficiales:

Choque intencionado: Durante el interrogatorio, el piloto reveló su intención de estrellar el avión lleno de pasajeros sobre territorio israelí.

Ideología radical y prohibición: Wall Street Journal Según el , el gobierno de Omán le había prohibido previamente volar debido a su radicalización y al hallazgo de material extremista en su poder. A pesar de ello, obtuvo permiso para trabajar en un puesto administrativo y más tarde logró ser contratado como piloto en Flydubai.

Aún no está claro si Omán advirtió a otros países o aerolíneas internacionales sobre las peligrosas opiniones de este ciudadano.

Conflicto en el aire: ¿Cómo se evitó la tragedia?

El incidente ocurrió durante el vuelo Dubái-Tel Aviv:

El piloto omaní provocó una pelea en la cabina, atacando al comandante con un cuchillo y causándole heridas graves.

El avión emitió inmediatamente una señal de socorro (SOS).

Afortunadamente, entre los pasajeros viajaban otros dos pilotos profesionales de Flydubai. Entraron en la cabina, neutralizaron al atacante y lograron tomar el control de la aeronave.

Tras cambiar rápidamente de rumbo, los pilotos aterrizaron el avión de forma segura en el aeropuerto de Tabuk, en Arabia Saudita. Los pasajeros resultaron ilesos y actualmente se está llevando a cabo una investigación internacional.