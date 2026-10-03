¿Qué pasará si el Manchester City es sancionado? ¡Los Emiratos lanzan una advertencia firme a Londres!

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¿Qué pasará si el Manchester City es sancionado? ¡Los Emiratos lanzan una advertencia firme a Londres!

El caso de las irregularidades financieras en torno al « Manchester City» ha dejado de ser un simple conflicto deportivo para convertirse en una tensión diplomática y económica internacional. Los Emiratos Árabes Unidos han advertido que, si el club es sancionado, podrían reducir drásticamente los proyectos multimillonarios que invierten en la economía británica.

Anteriormente se informó que el club inglés había apelado las conclusiones de la comisión independiente de la Premier League. Ahora, este proceso judicial ensombrece gravemente las relaciones entre ambos estados.

Reunión secreta en Downing Street: ¿Qué había sobre la mesa?

Bloomberg según información impactante, hace apenas unas semanas, el presidente del club « Manchester City», Khaldoon Al Mubarak visitó Londres y fue recibido en la sede del gobierno británico, Downing Street.

  • Participantes en las negociaciones: Khaldoon Al Mubarak se reunió a puerta cerrada con el ministro británico de Negocios y Comercio, Jonathan Reynolds.

  • Objetivo y presión: En la reunión se discutieron los paquetes de inversión actuales y futuros de los Emiratos en la infraestructura y los negocios británicos.

  • Condición principal: Según fuentes, el caso del « Manchester City» sigue siendo uno de los temas centrales. Si el proceso judicial termina con sanciones graves (deducción de puntos o descenso), los Emiratos podrían detener el flujo de miles de millones de libras esterlinas en inversiones hacia el Reino Unido.

¿Quién está detrás del club?

La politización de este evento no es casualidad:

  • El « Manchester City » pertenece a una empresa de inversión privada controlada por Jeque Mansour , miembro de la familia gobernante de Abu Dabi y vicepresidente de los EAU.

  • Por ello, la reputación y el destino financiero del club son vistos por la élite política emiratí como una cuestión de interés nacional y prestigio.

Actualmente, los gobiernos de ambos países están abiertamente descontentos y preocupados porque lo que comenzó como una simple infracción deportiva ha alcanzado el nivel de una crisis diplomática y financiera.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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