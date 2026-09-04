US Open: Kamilla Rakhimova alcanza la tercera ronda en Nueva York

La talentosa tenista Kamilla Rakhimova, que representa a Uzbekistán, tuvo una participación exitosa en el prestigioso torneo de Grand Slam US Open en Nueva York, llegando hasta la tercera ronda. Demostrando gran habilidad en las pistas ante las mejores del mundo, Rakhimova sumó puntos importantes para el ranking y un premio económico significativo.

Una victoria contundente por 6-0: triunfo sobre Selexmeteva

En la segunda ronda del torneo, Kamilla Rakhimova se enfrentó a su experimentada rival española Oksana Selexmeteva, mostrando una superioridad total:

Victoria exprés en 1 hora: El encuentro duró solo 1 hora y 5 minutos, y Rakhimova tomó la iniciativa en ambos sets;

Resultado convincente: Tras ganar el primer set por 6-3, Kamilla no cedió ni un solo juego en el segundo, sellando una victoria sólida por 6-0.

Lucha digna ante la número 1 del mundo: el desafío de Aryna Sabalenka

En la tercera ronda, la tenista uzbeka se enfrentó a la bielorrusa Aryna Sabalenka, número 1 del mundo y favorita del torneo:

Duelo abierto ante una grande: En el partido contra la líder del ranking mundial, Kamilla ofreció una resistencia valiente y luchó por cada punto hasta el final;

Despedida con un marcador de 3-6, 4-6: En un partido intenso, Sabalenka ganó en dos sets (3-6, 4-6), pero Rakhimova se ganó el reconocimiento de los expertos por su juego de calidad frente a la número 1 del mundo.

290 mil dólares, 130 puntos de ranking y un nuevo capítulo para el equipo nacional

Este recorrido en Nueva York tiene una gran importancia para la carrera de la tenista y para el deporte del país:

Logro financiero y de ranking: Llegar a la tercera ronda del US Open le otorgó a Rakhimova 130 valiosos puntos de ranking y un premio de 290 000 dólares estadounidenses ;

Bajo la bandera de Uzbekistán: Kamilla Rakhimova, de origen ruso, cambió oficialmente su nacionalidad deportiva en diciembre de 2025 y desde entonces compite en la escena internacional bajo la bandera de Uzbekistán;

Ascenso en el ranking WTA: Estos puntos permiten a la deportista mejorar significativamente su posición en el ranking WTA femenino y obtener acceso directo a futuros torneos de Grand Slam.

¿Cree que los éxitos de Kamilla Rakhimova en los torneos de Grand Slam en Uzbekistán pueden aumentar el interés por el tenis? ¿Cree que pronto entrará en el top 30 mundial? ¡Deje sus opiniones en los comentarios!