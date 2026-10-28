La uzbeka Kamilla Rakhimova derrota sensacionalmente a una jugadora del Top 35

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La uzbeka Kamilla Rakhimova derrota sensacionalmente a una jugadora del Top 35

En la capital japonesa, Tokio, durante el prestigioso torneo WTA 500 se registró una sorpresa inesperada en la segunda ronda. La tenista uzbeka de 25 años Kamilla Rakhimova (66ª en el ranking WTA) derrotó a la rusa Ekaterina Alexandrova (33ª), una de las grandes favoritas de la competición, tras un duelo intenso y reñido.

Tras un maratón de 2 horas y 53 minutos, el encuentro terminó con una brillante victoria de Rakhimova por 6-4, 4-6, 7-6 (7-5), asegurando su pase a los cuartos de final.

Duelo de nervios en las pistas de Tokio: un tie-break de 7-5 decidió el encuentro

Durante el partido, ambas atletas jugaron bajo una gran presión psicológica y un ritmo elevado:

  • Inicio audaz de Rakhimova: Comenzando con iniciativa, Kamilla respondió con confianza a los potentes golpes de su rival en el primer set, imponiéndose por 6-4;

  • La respuesta de Alexandrova: En el segundo set, la experimentada Alexandrova, situada 33 puestos por encima en el ranking mundial, tomó el control y empató el partido ganando el set por el mismo marcador de 6-4;

  • Clímax y tie-break decisivo: El tercer set se convirtió en una verdadera batalla de nervios; igualadas en la pista, las rivales llegaron al tie-break. Manteniendo la calma en los momentos cruciales, Rakhimova se llevó la victoria por 7-5 y cerró el partido.

Historial de enfrentamientos y panorama del torneo

  • No es casualidad, sino una constante: Aunque Alexandrova era la favorita absoluta, esta no es la primera victoria de Rakhimova sobre ella; en su último enfrentamiento en el US Open 2021, Rakhimova también ganó por 6-4, 6-1;

  • Estrellas en Tokio: En este torneo WTA 500, la número 1 del mundo Elena Rybakina también es la primera cabeza de serie, y la estrella kazaja comenzará su camino en la segunda ronda contra su compatriota Yulia Putintseva (67ª);

  • Hacia los cuartos de final: Esta victoria sensacional no solo permite a Rakhimova entrar entre las ocho mejores del torneo de Tokio, sino que también le ayudará a mejorar su posición en el ranking mundial.

La demostración de voluntad de Kamilla Rakhimova ante una rival del Top 35 mundial tras tres horas de lucha intensa se convierte en una de las victorias más brillantes de su carrera.

Kamilla RakhimovaWTA 500Torneo de tenis de TokioEkaterina AlexandrovaTenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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