Una nueva líder en el tenis de Uzbekistán: Maria Timofeeva es ahora la raqueta número uno del país

El tenis femenino de Uzbekistán tiene oficialmente una nueva líder. Según la información del servicio de prensa de la Federación de Tenis de Uzbekistán, la talentosa jugadora Maria Timofeeva ha registrado un resultado destacado en la actualización del ranking de la WTA (Asociación de Tenis Femenino), alcanzando el estatus de raqueta número uno del país.

Su sólida participación en el prestigioso torneo de Pekín permitió a Timofeeva batir su récord personal y liderar el ranking nacional.

Récord personal y éxito en Pekín

El ascenso meteórico de Maria Timofeeva en el ranking se debe a su éxito en China:

Nueva posición récord: En el ranking mundial actualizado, Maria Timofeeva subió hasta el puesto 63. Este es el mejor resultado de su carrera deportiva, superando su récord anterior de la posición 68;

Éxito en el torneo WTA 1000: En el gran torneo de Pekín, la tenista superó con éxito las fases de clasificación y llegó hasta la tercera ronda del cuadro principal;

Puntos de ranking: Gracias a este desempeño, sumó 135 valiosos puntos de ranking y mejoró significativamente su posición mundial.

Cambio en el ranking nacional

Hasta ahora, el estatus de raqueta número uno femenina de Uzbekistán pertenecía a otra tenista talentosa: Kamilla Rakhimova:

Posición actual de Rakhimova: En la lista actualizada, Kamilla ocupa el puesto 69 a nivel mundial;

El liderazgo de Timofeeva: Maria, al ocupar el puesto 63, superó a Rakhimova en el ranking nacional y fue reconocida como la tenista número uno del país.

Una nueva era bajo la bandera de Uzbekistán

El hecho de que ambas deportistas jueguen para el equipo nacional de Uzbekistán marca un punto de inflexión importante para la escuela de tenis del país:

Cambio de nacionalidad deportiva: Timofeeva y Rakhimova decidieron cambiar su nacionalidad deportiva a finales de 2025 para representar a Uzbekistán;

Confirmación oficial: El paso de Maria bajo la bandera de Uzbekistán se reflejó oficialmente en el sistema de la WTA el 20 de octubre de 2025, mientras que la incorporación de Kamilla a nuestro equipo nacional se anunció el 1 de diciembre de 2025.

Actualmente, ambas tenistas defienden dignamente los colores de nuestro país en prestigiosos torneos internacionales y registran resultados destacados constantemente en la élite mundial.