Kamilla Rakhimova vence a Sofia Kenin en un gran torneo en China

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Kamilla Rakhimova vence a Sofia Kenin en un gran torneo en China

En la ciudad china de Wuhan, ha comenzado el prestigioso torneo de tenis femenino WTA 1000Wuhan Open Con una bolsa de premios superior a los 3,221 millones de dólares, en esta gran competición la segunda raqueta de Uzbekistán, Kamilla Rakhimova, comenzó su participación con una brillante victoria.

En las semifinales de la fase de clasificación, nuestra compatriota derrotó sin dificultades a la estadounidense Sofia Kenin,estrella del tenis mundial y campeona de Grand Slam, con un contundente marcador de 6-0, 6-3.

Juego variado y dominio de 93 minutos

El encuentro, el primero entre ambas, estuvo bajo el control total de la tenista uzbeka:

  • Dominio absoluto en el primer set (6-0): Kamilla comenzó el partido a un ritmo alto, sin ceder ni un solo juego a su rival, ganadora del Australian Open 2020, dejando a su oponente atónita con un marcador en blanco;

  • El punto final (6-3): Aunque Kenin intentó resistir en el segundo set, Rakhimova no perdió su ventaja y se llevó la victoria tras 93 minutos de juego;

  • Superioridad en aces: Durante el partido, Kamilla logró 6 aces (saques directos), mientras que su rival estadounidense se limitó a solo 2.

Clasificación y rival de renombre

  • El estatus de Sofia Kenin: Kenin, de 25 años, llegó a ser número 4 del mundo, es campeona del Australian Open 2020 y finalista de Roland Garros 2020. Actualmente ocupa el puesto 107 del ranking WTA;

  • La posición de Kamilla Rakhimova: Clasificada como la número 15 en la fase previa, Kamilla ocupa actualmente el puesto 76 del ranking mundial y, con esta victoria, tiene la oportunidad de mejorar sus puntos.

Hacia el cuadro principal: una final decisiva

Tras avanzar a la final de la fase previa, Kamilla Rakhimova luchará ahora por entrar en el cuadro principal del torneo WTA 1000:

  • Rival de mañana: Nuestra compatriota se enfrentará en el partido decisivo a la tenista local, Han Shi, quien ocupa el puesto 231 del ranking mundial;

  • Objetivo: Si Rakhimova logra la victoria en este encuentro, continuará su camino en el cuadro principal del Wuhan Open, donde compiten las mejores raquetas del mundo.

Kamilla RakhimovaSofia KeninWuhan OpenWTA 1000Tenis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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