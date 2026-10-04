Emmanuel Eboué quiere ver a Yaya Touré como entrenador en la Premier League

El exdefensor del Arsenal, Emmanuel Eboué, ha expresado su firme convicción de que su excompañero de selección, Yaya Touré, regresará en el futuro a la Premier League como entrenador principal. En su opinión, la leyenda del Manchester City posee todas las cualidades necesarias para convertirse en el primer entrenador marfileño en dirigir en uno de los campeonatos más competitivos del mundo. Así lo informa Goal.com informa .

En una entrevista con LiveFootballTickets, Eboué destacó que sigue de cerca los pasos de la carrera como técnico de su compatriota. Afirmó que mantiene contacto regular con el excentrocampista y que está impresionado por su dedicación y su evolución positiva en el ámbito del entrenamiento. También señaló que tales éxitos despiertan un gran orgullo en todo el pueblo de Costa de Marfil.

Un camino de experiencia y una página europea

Tras obtener su licencia UEFA Pro, Yaya Touré no buscó puestos de alto nivel de inmediato. Al contrario, eligió el camino de ganar experiencia paso a paso. Trabajó como entrenador asistente en el Olimpik Donetsk de Ucrania, el Akhmat Grozny de Rusia y el Standard de Lieja de Bélgica. Además, trabajó eficazmente en la academia del Tottenham entre 2022 y 2023, mejorando sus habilidades con jugadores jóvenes.

Este proceso de formación gradual finalmente allanó el camino para su puesto como asistente principal de Roberto Mancini en la selección nacional de Arabia Saudita. Esta rica experiencia internacional le proporcionó la profundidad táctica necesaria para dirigir un equipo de forma independiente y le permitió dar un paso audaz en el mundo del entrenamiento de élite.

Un paso histórico en la Champions League

Según informa Goal.com, Yaya Touré, quien firmó un contrato con el club de Bratislava hasta junio de 2029, hizo historia en agosto al convertirse en el primer entrenador africano en dirigir a un equipo en la fase principal de la Champions League. La dura derrota por 6-1 ante el vigente campeón, el Paris Saint-Germain, en la primera jornada, fue una prueba seria para él.

Sin embargo, el excentrocampista del FC Barcelona sigue adelante sin renunciar a su esquema táctico ofensivo de 4-3-3. Actualmente, su principal objetivo es encontrar el equilibrio adecuado entre la regularidad en el campeonato nacional y las exigencias del nivel de élite europeo.