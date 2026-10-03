Se espera el regreso de Pep Guardiola al estadio para un partido del Manchester City

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Se espera el regreso de Pep Guardiola al estadio para un partido del Manchester City

En un momento en que el club inglés Manchester City atraviesa una de las etapas más complejas y peligrosas de su historia, el exentrenador del equipo, Pep Guardiola, planea regresar al estadio. Según información difundida por The Mirror, el reconocido técnico catalán, quien dejó su cargo al final de la temporada pasada dejando el mando a Enzo Maresca, desea mostrar su firme solidaridad con el club en estos momentos difíciles. Así lo informa Goal.com reporta. Se sabe que

Una comisión independiente declaró al Manchester City culpable de todos los cargos relacionados con la violación de las reglas financieras de la Premier League entre 2009 y 2018. Esta impactante decisión se ha convertido en una prueba seria para el club, y los 20 trofeos y logros sin precedentes obtenidos bajo la dirección de Guardiola están ahora bajo un intenso escrutinio.

Apoyo en una situación difícil

A pesar de la dura y controvertida decisión, la directiva del Manchester City ha negado categóricamente cualquier irregularidad y ha presentado oficialmente una apelación. En un comunicado publicado el viernes, el club reafirmó su inocencia y criticó duramente las conclusiones de la comisión, señalando errores legales y prácticos evidentes.

En estas complejas circunstancias, Pep Guardiola ha decidido mostrar su lealtad a la directiva y a los aficionados. Según fuentes, ha expresado abiertamente a sus allegados y a los dirigentes del club su deseo de estar «con su gente» durante este periodo crítico.

Una visita sorpresa en un partido de Champions League

Según los planes, Pep Guardiola seguirá desde la grada el partido de la Champions League en el que el Manchester City recibirá al club francés PSG el 14 de octubre. Se espera que esta visita inesperada no solo sea un apoyo moral para el equipo, sino también una respuesta simbólica a las presiones que rodean al club.

Habiendo defendido siempre a los directivos del club a lo largo de su carrera basándose en sus garantías de que no hubo irregularidades, Guardiola se mantiene fiel a sus principios tras los últimos acontecimientos. Ha reafirmado públicamente su lealtad inquebrantable al Manchester City a través de las redes sociales.

Mientras los procesos legales continúan, la directiva del club ha anunciado que se abstendrá de hacer más declaraciones hasta que se tome una decisión final. El gesto de Guardiola será, sin duda, un importante apoyo psicológico para los aficionados y el equipo durante este periodo de dura prueba.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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