Zinedine Zidane defiende la carrera de Cristiano Ronaldo

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Zinedine Zidane defiende la carrera de Cristiano Ronaldo

El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, se ha opuesto a las duras críticas que rodean a su exjugador Cristiano Ronaldo, elogiando su rica trayectoria. Según Goal.com, el técnico reaccionó con firmeza ante quienes intentaban empañar la carrera internacional del delantero tras el incidente en la concentración de Portugal en Copenhague. Así lo informa Goal.com .

Tras los sucesos de Copenhague y los desacuerdos con Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo fue objeto de críticas en la prensa. Sin embargo, Zinedine Zidane subrayó que no se debe prestar atención a estas polémicas, señalando que los servicios prestados por el delantero en el pasado no deberían ser cuestionados.

Las grandes victorias con los madridistas

El entrenador, que estableció un dominio europeo histórico con el Real Madrid entre 2016 y 2018, recordó aquella época dorada. Zinedine Zidane expresó su profundo respeto por su antiguo delantero, destacando que su lugar en el mundo del fútbol es incomparable.

En una rueda de prensa, el técnico francés declaró: «No, creo que solo hay que felicitarlo por su gran carrera. Lo que ha hecho es de una importancia extraordinaria». El entrenador también recordó sus recuerdos inolvidables de la época en la que trabajó con Cristiano Ronaldo.

«Estaba feliz de tenerlo a mi lado y me dio inmensas victorias, por eso me quito el sombrero ante Cristiano», añadió Zinedine Zidane sobre su antiguo pupilo.

Una nueva etapa en la selección

Comparando la presión incesante del fútbol de clubes y el ritmo de trabajo en la selección, Zinedine Zidane expresó su satisfacción con su labor actual. Según él, entrenar en un club es un proceso diario que requiere todo el tiempo.

Ahora al mando de la selección francesa, el técnico ha logrado resultados positivos en los primeros partidos de la Nations League. Bajo su dirección, el equipo logró victorias a domicilio contra Turquía y Bélgica, y empató contra Italia en París.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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