Mbappé emociona al madridismo al nombrar a las tres leyendas que querría recuperar para el Real

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Mbappé emociona al madridismo al nombrar a las tres leyendas que querría recuperar para el Real

El delantero del Real Madrid Kylian Mbappé en una entrevista concedida al prestigioso diario español AS ¡ha tocado la fibra sensible de la afición madridista! Se le preguntó a la superestrella francesa qué grandes leyendas de la historia del «Club Blanco» le gustaría recuperar para la plantilla actual si tuviera una oportunidad mágica. La elección de Mbappé y sus cálidas palabras sobre este trío legendario han despertado una ola de nostalgia en el mundo del fútbol. ¿Con quiénes soñaría jugar Mbappé y qué números está registrando el goleador francés esta temporada?

El trío mágico: los socios de ensueño de Mbappé

Al mencionar a los grandes nombres que han forjado la historia de Madrid, Kylian Mbappé destacó que su talento sigue intacto hoy en día:

  • Cristiano Ronaldo: El ídolo de infancia de Mbappé y máximo goleador histórico del Real;

  • Zinedine Zidane: El orgullo del fútbol francés, un genio que hizo historia en Madrid tanto como jugador como entrenador;

  • Ronaldo (Nazário): El «Fenómeno» brasileño; según Mbappé, su talento puro nunca pasará de moda.

«¡Todavía podrían jugar!»

«Si pudiera traer a uno de vuelta, elegiría a Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane o Ronaldo. Cristiano podría volver. Zizou todavía juega de vez en cuando. En cuanto a Ronaldo... su talento nunca se apaga. Son leyendas del Real. Han hecho mucho por el club y siguen despertando un respeto inmenso entre los aficionados madridistas», declaró Mbappé.

La estrella francesa no ocultó que jugar junto a estas figuras aportaría una fuerza infinita no solo a él, sino también al Real actual.

El estado de forma arrollador del goleador de 200 millones

Indicador

Resultado de Kylian Mbappé

Partidos jugados

En todas las competiciones 7 partidos

Goles marcados

8 goles

Asistencias

2 asistencias

Eficacia (Goles+Asistencias)

En 7 partidos 10 acciones decisivas

Duración del contrato

Hasta el verano de 2029 en vigor

Valor de mercado (Transfermarkt)

200 000 000 euros

Participando en al menos una acción decisiva por encuentro, Mbappé se ha convertido en el líder indiscutible del Real, continuando con éxito el legado de Ronaldo.

¿Quién crees que formaría la pareja más letal con Mbappé si pudieras recuperar a uno de estos tres genios para el Real actual: Cristiano, Zidane o el «Fenómeno» Ronaldo?

Deja tus pronósticos y opiniones en los comentarios y comparte esta emotiva entrevista con todos tus amigos madridistas ¡vía Telegram!

Kylian MbappéReal MadridCristiano RonaldoZinedine ZidaneFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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