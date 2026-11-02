Zidane superado: ¡Jude Bellingham abre un nuevo capítulo en la historia del Real Madrid!

El centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, ha alcanzado un nuevo hito histórico en el club blanco. La estrella inglesa de 22 años ha superado a su ídolo de la infancia, leyenda del fútbol mundial y del Real, Zinédine Zidane, en número de goles marcados con la camiseta madridista.

En la jornada 11 de La Liga, en un partido donde los pupilos de José Mourinho vencieron al Racing por 3-0 a domicilio, Bellingham anotó en el minuto 22, contribuyendo al triunfo contundente de su equipo. Este preciso remate supuso para el centrocampista inglés un hito con el Real: 50º gol .

El récord de Zidane superado: Cifras y comparaciones

Madrid Zone Según datos de la publicación, Bellingham no solo superó a la legendaria figura francesa, sino que lo hizo en muchos menos partidos, demostrando una eficacia asombrosa:

El registro de Zinédine Zidane: La leyenda del fútbol francés defendió los colores del «Club Real» entre 2001 y 2006, logrando un total de 49 goles en 227 partidos en todas las competiciones;

La rapidez de Jude Bellingham: Llegado a Madrid en el verano de 2023, a Bellingham solo le bastaron 154 partidos para superar la marca de Zidane. Al elevar su cuenta a 50 goles , se ha consolidado entre los centrocampistas más prolíficos de la historia del club.

Liderazgo bajo Mourinho y carrera por el título

Jugando con una fuerza y responsabilidad renovadas bajo la dirección de José Mourinho, Jude Bellingham se está convirtiendo en el motor principal del equipo, no solo en la finalización, sino también en la presión y el apoyo defensivo en el centro del campo.

La victoria por 3-0 en el campo del Racing supone el sexto triunfo consecutivo del club madrileño, acercando al equipo al líder, el FC Barcelona, en la lucha por el título de liga.