Instructores de la FIFA: Un experto internacional llega al sistema arbitral de Uzbekistán

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Instructores de la FIFA: Un experto internacional llega al sistema arbitral de Uzbekistán

Tras numerosas situaciones polémicas, decisiones controvertidas y críticas del público en general sobre el arbitraje en los partidos de la Superliga de Uzbekistán, se han producido cambios importantes de personal en la dirección del Centro de Árbitros de Fútbol de Uzbekistán.

En sustitución de Ma’mur Saidqosimov, quien dirigía la organización, un experto de gran prestigio internacional Farhod Abdullayev ha sido nombrado nuevo director. Se informó que el exdirigente, Saidqosimov, continuará sus actividades dentro del sistema del centro.

Detalles del nombramiento y anuncio oficial

Anteriormente, el servicio de prensa del Centro de Árbitros de Fútbol de Uzbekistán había informado que Farhod Abdullayev fue incorporado al sistema con el objetivo de elevar el arbitraje de fútbol del país a un nuevo nivel, mejorar las habilidades profesionales de los árbitros y formar a una nueva generación que cumpla con los estándares internacionales. Sin embargo, en ese momento no se había revelado completamente el cambio de dirección de la organización.

Poco después, el propio Farhod Abdullayev confirmó oficialmente a través de su página oficial en las redes sociales que había comenzado a trabajar como director del Centro de Árbitros de Fútbol de Uzbekistán.

Experto en Copas del Mundo: ¿Quién es Farhod Abdullayev?

La experiencia y la trayectoria profesional del nuevo líder generan grandes esperanzas para la reforma del arbitraje en el fútbol uzbeko:

  • Miembro del panel de Mundiales: Ha trabajado eficazmente en el panel de expertos especializados en la preparación de árbitros para las Copas Mundiales de la FIFA 2018, 2022 y 2026;

  • Estatus de instructor global: Desde 2011, ha impartido más de 170 cursos y seminarios oficiales de la FIFA y la AFC en más de 50 países de todo el mundo;

  • 30 años de gran experiencia: Con más de 30 años de rica experiencia práctica y teórica en el campo del arbitraje de fútbol, Abdullayev dirigía en los últimos años Arabia Saudita el departamento de árbitros.

La exigencia de una nueva etapa en el arbitraje

Como referencia, en años anteriores, especialistas experimentados como Erkin Baxtiyorov y Laziz Qo‘chqorov dirigieron el centro de árbitros de Uzbekistán en diferentes periodos.

En un momento en que la presión y los debates en torno a las decisiones arbitrales en el campeonato local se han intensificado, se espera que la llegada del experto internacional Farhod Abdullayev al mando del centro sea un paso decisivo para perfeccionar el funcionamiento del sistema VAR y establecer una gestión transparente de los árbitros.

Farhod AbdullayevCentro de Árbitros de Fútbol de UzbekistánSuperliga de UzbekistánCopas Mundiales de la FIFAArbitraje
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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