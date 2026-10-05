Andrés Iniesta impresionado por el juego de Lamine Yamal

Barcelona El legendario centrocampista del club, Andrés Iniesta, elogió el crecimiento rápido y brillante del joven extremo Lamine Yamal esta temporada. El experimentado exjugador, quien fue testigo cercano del ascenso de Lionel Messi, destacó que los resultados que muestra hoy el talento de 17 años no son algo común. Así lo informa Goal.com informa .

Según Mundo Deportivo, Andrés Iniesta reconoció que el nivel que muestra actualmente Lamine Yamal es un fenómeno muy poco común en el fútbol profesional moderno. En su opinión, si fuera fácil lograr tales resultados, habría muchos más jugadores jóvenes de este calibre en el campo.

Las impresionantes estadísticas de Yamal

El joven talento catalán ya ha demostrado su valía en La Liga esta temporada. En solo siete partidos de liga, Lamine Yamal ha marcado siete goles, convirtiéndose en uno de los líderes clave de su equipo y demostrando su fuerza fenomenal.

Andrés Iniesta, quien logró grandes éxitos con el club, vio con sus propios ojos la llegada de Lionel Messi al mundo del fútbol profesional. Por eso, entiende perfectamente el proceso de formación de los jóvenes talentos y su desarrollo gradual.

Ambiciones y un futuro brillante

Iniesta prestó especial atención no solo a los goles y estadísticas de Yamal, sino también a su actitud hacia el fútbol y sus cualidades internas. Según el excentrocampista, a pesar de su corta edad, la gran ambición del jugador y su frescura en el juego son admirables.

«Lo más bonito e importante de todo esto es su gran ambición, su forma de jugar con naturalidad y, sobre todo, que le espera un futuro aún más glorioso», añadió Andrés Iniesta.

En conclusión, Lamine Yamal, formado en la cantera del Barcelona, ha logrado captar la atención no solo de los aficionados, sino también de las leyendas del club desde sus primeros pasos profesionales. Su futuro prometedor se irá aclarando con el paso del tiempo.