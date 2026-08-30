¿Qué dijo Hansi Flick sobre el estado de Lamine Yamal?

El entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, compartió sus impresiones sobre el estado físico y mental de la joven promesa Lamine Yamal, tratando de tranquilizar a la afición. Según Goal.com, el técnico alemán confía en que el jugador, tras superar un periodo complicado, está recuperando gradualmente su mejor nivel competitivo. Así lo informa Goal.com informa .

El exigente calendario de inicio de temporada y las secuelas de la lesión de abril han afectado a Yamal. Pese a ello, el cuerpo técnico mantiene el optimismo sobre el futuro del jugador y destaca que su dinámica de crecimiento es positiva.

Proceso de recuperación y estado físico del jugador

Hansi Flick habló sobre la situación de Lamine Yamal en la rueda de prensa previa al partido de La Liga contra el Rayo Vallecano. Según sus palabras, no fue sencillo para el jugador volver a los terrenos de juego tras una lesión grave y reincorporarse al primer equipo inmediatamente después de unas vacaciones cortas.

A pesar de esto, en el último encuentro contra el Athletic Club de Bilbao, Yamal disputó los 90 minutos completos. El entrenador destacó que este hecho fue un paso importante para mejorar la condición física del joven futbolista.

Tranquilidad mental y creatividad en el campo

El hecho de que Yamal se mostrara algo decaído tras el primer partido de la temporada no pasó desapercibido para los expertos, lo que generó debate. Según Flick, el ambiente en los entrenamientos ha cambiado radicalmente y el jugador ha vuelto a recuperar su sonrisa.

El técnico alemán señaló la importancia de apoyar al joven jugador no solo en el aspecto físico, sino también en el mental. La directiva y el cuerpo técnico del FC Barcelona están tomando todas las medidas necesarias para asegurar su rendimiento constante durante la temporada, manteniendo su libertad creativa.