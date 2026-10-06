Hansi Flick preocupado por la carga de trabajo de los jugadores que regresan de sus selecciones

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Hansi Flick preocupado por la carga de trabajo de los jugadores que regresan de sus selecciones

Mientras la larga pausa internacional llega a su fin, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, se enfrenta a un desafío serio: el problema de mantener el equilibrio físico de sus jugadores. Según informa Mundo Deportivo, aunque los representantes del club catalán han tenido actuaciones brillantes con sus selecciones, la excesiva cantidad de minutos disputados preocupa seriamente al cuerpo técnico. Así lo reporta Goal.com informa .

Actualmente, diez jugadores deben disputar sus últimos encuentros con sus selecciones antes de regresar a la disciplina del club. Con la llegada de una fase decisiva de la temporada, esta enorme carga de trabajo se convierte en un claro dolor de cabeza para Hansi Flick. Mantener el delicado equilibrio entre el éxito en la selección y la recuperación física en el club es fundamental para no afectar los próximos partidos del equipo.

Lamine Yamal y la productividad de los líderes

Durante este parón, el joven talento Lamine Yamal y el extremo han llamado la atención de todos con su juego. En particular, Lamine Yamal fue titular en los tres primeros partidos con la selección española, acumulando un total de 203 minutos en el campo. En un estado de forma extraordinario, el joven futbolista logró registrar cuatro goles y una asistencia.

El seleccionador español, Luis de la Fuente, intentó gestionar con cautela la carga del joven jugador, destacando que ningún futbolista superaría los 207 minutos en cuatro partidos. Además, el técnico calificó su sed de fútbol como una «preocupación de genio», valorando positivamente su deseo constante de competir y ser el mejor.

Joao Cancelo y la carga en la línea defensiva

Por otro lado, Joao Cancelo se ha convertido en el jugador que regresa al Barcelona con la carga más pesada. El defensa portugués disputó cuatro partidos, sumando un total de 305 minutos, e incluso logró marcar goles contra Dinamarca y Noruega. Esto exige una atención especial durante su proceso de recuperación.

Al mismo tiempo, el tiempo de otros jugadores se gestionó de forma más conservadora. En concreto, Pedri jugó 120 minutos, Fermín López 80 minutos y Dani Olmo 149 minutos. En la línea defensiva, Pau Cubarsí disputó dos partidos completos, mientras que Jules Koundé solo jugó 90 minutos con la selección francesa.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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