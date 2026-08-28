El descontento de Lamine Yamal tras su sustitución y sus causas

Se ha revelado que la estrella del FC Barcelona, Lamine Yamal, está profundamente molesto debido a decisiones internas del club y la posible salida de sus amigos cercanos. A pesar de haber comenzado la nueva temporada de La Liga con una gran victoria, las muestras de descontento del jugador de 19 años al ser sustituido han generado intensos debates en la prensa española. Así lo informa Goal.com informa .

Según Goal.com, durante la contundente victoria por 5-0 ante el Elche, Yamal abandonó el campo en el minuto 65. Las emociones mostradas por el delantero al ser reemplazado no pasaron desapercibidas para los medios. Josep Pedrerol, presentador del famoso programa español El Chiringuito, señaló que la directiva del club tomará este asunto con seriedad y hablará personalmente con el futbolista.

Razones del descontento y problemas financieros

Según la información difundida por el diario SPORT, el periodista Jota Jordi destacó que el bajo estado de ánimo del joven jugador no se debe únicamente a su sustitución. A Lamine le preocupa profundamente que el club catalán pueda vender a tres de sus amigos cercanos para estabilizar su situación financiera.

En particular, se informa que el Manchester United tiene un serio interés en el traspaso de Alejandro Balde. Además, existe la posibilidad de que Marc Casadó y Héctor Fort también abandonen el club. Según Jota, estos jugadores no son solo compañeros de equipo para Yamal, sino personas tan cercanas como hermanos, y su partida afecta gravemente al jugador.

La explicación de Hansi Flick

Ante los rumores surgidos, el entrenador del FC Barcelona, Hansi Flick, reaccionó de inmediato antes del partido contra el Athletic Club. El técnico alemán justificó el descontento del jugador por su estado físico y razones médicas.

Según Flick, Yamal se quejó de un ligero dolor de cabeza antes del partido y no estaba al 100% de sus capacidades físicas. El entrenador subrayó que es natural que un jugador que solo pudo entrenar unos pocos días tras un parón de tres semanas no se encuentre en su forma óptima.

A pesar de ello, el entrenador valoró positivamente la contribución del joven talento en el partido. Reconoció la actividad defensiva de Lamine, su presión en el primer gol y su asistencia a Raphinha, añadiendo que su importancia para el equipo es inmensa.