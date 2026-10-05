Drama de penaltis en Tokio: Japón gana el torneo

El torneo amistoso internacional celebrado en Tokio durante las fechas FIFA terminó con un guion inesperado. Mientras que los ganadores de las semifinales se decidieron en tandas de penaltis, el partido por el tercer puesto tampoco tuvo un ganador en el tiempo reglamentario.

En la final, Japón derrotó a Nueva Zelanda por 2-1 y se llevó el trofeo del torneo de Tokio.

Japón superó a Nueva Zelanda en la final

Japón y Nueva Zelanda se enfrentaron en el partido decisivo del torneo de cuatro equipos.

En el minuto 28, Japón abrió el marcador. Ueda puso a su equipo por delante.

Sin embargo, Nueva Zelanda respondió rápidamente. En el minuto 32, Old marcó para empatar el partido.

Los equipos se fueron al descanso con un marcador de 1-1.

En la segunda parte, los japoneses volvieron a tomar la delantera. En el minuto 71, Doan anotó, dando a Japón una ventaja de 2-1.

En los minutos restantes, Nueva Zelanda no pudo empatar.

De esta manera, Japón ganó la final y se convirtió en el campeón del torneo.

Los ganadores de las semifinales también se decidieron en penaltis

La peculiaridad del torneo de Tokio es que los equipos que llegaron a la final tampoco pudieron decidir al ganador en el tiempo reglamentario.

En una de las semifinales, Japón se enfrentó a Ecuador y el ganador se decidió en una tanda de penaltis.

En la segunda semifinal, Nueva Zelanda se enfrentó a Panamá. Este partido tampoco tuvo un ganador en el tiempo reglamentario y el destino de los equipos se decidió desde los once metros.

Como resultado, Japón y Nueva Zelanda avanzaron a la final.

Ecuador y Panamá también fueron a penaltis

Ecuador y Panamá se enfrentaron por el tercer puesto.

En el encuentro, Panamá abrió el marcador. En el minuto 38, Vergara puso a su equipo por delante.

Ecuador empató en la segunda mitad. En el minuto 58, Angulo puso el 1-1 en el marcador.

No se marcaron más goles y el ganador tuvo que decidirse en la tanda de penaltis.

Aquí, los jugadores de Panamá fueron más precisos, ganando la serie por 7-6 y obteniendo el tercer lugar del torneo.

Resultados del torneo de Tokio

Kirin Cup. Tokio

Final

Japón — Nueva Zelanda — 2:1

Goles: Ueda, 28; Doan, 71 — Old, 32.

Partido por el 3er puesto

Ecuador — Panamá — 1:1

Goles: Angulo, 58 — Vergara, 38.

Tanda de penaltis — 6:7.

El dato más interesante del torneo: los penaltis

La competición en Tokio demostró una vez más lo importantes que son los pequeños detalles en el fútbol.

En ambas semifinales, el ganador se decidió en los penaltis. En el partido por el tercer puesto, los equipos tampoco pudieron superarse en 90 minutos.

Solo en la final Japón no repitió este guion. Los anfitriones derrotaron a Nueva Zelanda por 2-1 y se llevaron el trofeo del torneo disputado en las fechas FIFA en Tokio.

Así, mientras el torneo terminó con el campeonato para Japón, Panamá se adjudicó el tercer puesto gracias a su segunda victoria en los penaltis.