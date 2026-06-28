La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 ha entrado en su etapa decisiva. La selección de Inglaterra se impuso 2-0 ante Panamá, logrando así el liderato del grupo L. Aunque los pupilos de Thomas Tuchel no dejaron una impresión especialmente brillante durante el encuentro, aseguraron tres puntos vitales gracias a la maestría de su estrella, Jude Bellingham. Así lo informa Goal.com en su noticia.

La primera parte fue bastante complicada para los ingleses. Tras el empate contra Ghana, Tuchel realizó cinco cambios en la alineación para intentar aumentar la ofensiva. Marcus Rashford generó peligro en varias ocasiones, pero el portero panameño Orlando Mosquera mostró un juego seguro. Panamá también se vio peligroso en los contragolpes, obligando a Jordan Pickford a realizar varias salvadas difíciles.

La sociedad histórica entre Bellingham y Kane

El equilibrio se rompió después del minuto 60. Tras un córner lanzado por Bukayo Saka, el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham, envió el balón a la red con un disparo espectacular. Este gol dio la ventaja psicológica a Inglaterra y abrió huecos en la defensa rival.

Cinco minutos después, Bellingham volvió a aparecer. Esta vez, creó una oportunidad clara para Harry Kane con un centro desde la banda. El experimentado delantero marcó de cabeza desde corta distancia, poniendo el marcador 2-0. Según Goal.com, este gol tuvo una importancia especial para Harry Kane, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de Inglaterra en Copas del Mundo.

A pesar del resultado positivo, los especialistas no están totalmente satisfechos con el juego general de Inglaterra. El equipo muestra lentitud en la organización de los ataques y también se perciben problemas en defensa. No obstante, ocupar el primer lugar del grupo antes de los play-offs dará sin duda una confianza adicional al equipo.

Ahora, la selección de Inglaterra partirá hacia la ciudad de Atlanta para los octavos de final. En el encuentro del miércoles, los hombres de Tuchel continuarán su camino hacia el trofeo en América del Norte después de un paréntesis de 60 años. Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, cada partido de este torneo despierta un gran interés, ya que el estado de equipos grandes como Inglaterra será decisivo en la fase eliminatoria.