Detalles del conflicto entre Carlos Queiroz y Jude Bellingham

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Detalles del conflicto entre Carlos Queiroz y Jude Bellingham

El intenso encuentro entre Inglaterra y Ghana (0-0) en la 2ª jornada de la Copa del Mundo quedó grabado en la memoria de los aficionados, no solo por la lucha en el campo, sino también por el verdadero «incendio» que surgió cerca del banquillo.

El seleccionador portugués de Ghana Carlos Queiroz la estrella inglesa Jude Bellingham habló sobre el fuerte enfrentamiento ocurrido al final del partido.

¿Cómo empezó el conflicto?

Todo comenzó al final de la segunda parte, tras una acción muy brusca de Jude Bellingham contra el defensa ghanés Jeremy Opoku. Carlos Queiroz, desde la línea de banda, expresó su protesta y reprendió al futbolista inglés. Esto provocó que la joven estrella perdiera los nervios.

El entrenador explicó la situación de la siguiente manera:

«Utilizó palabras insultantes y mostró una actitud incorrecta. Así es como empezó este incidente. Quería decirle que se calmara después de la entrada. Por esa acción, podría haber recibido una segunda amarilla o incluso una tarjeta roja directa, ya que golpeó deliberadamente la pierna de mi jugador».

«¡El fútbol es un juego para valientes!»

El experimentado técnico señaló que no ve esta situación como una gran tragedia, ya que las emociones siempre hierven en el campo. Sin embargo, las palabras utilizadas por Bellingham cruzaron la línea.

«Fue simplemente un estado emocional. Dijo una palabra que no debería estar en absoluto en el libro de la vida. Esto pudo haber agudizado la situación. Pero como profesionales, nos detuvimos inmediatamente. El fútbol no es para quienes bailan con esmoquin, sino para personas valientes», dijo Queiroz.

Situación del grupo: Una batalla de «vida o muerte»

Tras este empate combativo, la situación en el grupo se ha vuelto muy interesante. Los partidos de la última 3ª jornada serán el 28 de junio, donde seremos testigos de una verdadera lucha por el pase a los play-offs.

Selección

Puntos actuales

Rival de la última jornada (28 jun)

Inglaterra

4 puntos

Panamá (0 puntos)

Ghana

4 puntos

Croacia (3 puntos)

Croacia

3 puntos

Ghana (4 puntos)

Panamá

0 puntos

Inglaterra (4 puntos)

Carlos QueirozJude BellinghamInglaterraGhanaPanamá
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Shuhrat Razzakov
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