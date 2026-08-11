Un potente terremoto de magnitud 7,4 sacudió hoy Colombia (video)

Un potente terremoto de magnitud 7,4 se produjo en Colombia el 10 de agosto, hora local. Se informó que el epicentro se ubicó cerca de San José del Palmar, en la región del Chocó, a unos 400 kilómetros al oeste de Bogotá. El temblor se sintió en varias ciudades del oeste de Colombia, así como en los países vecinos Ecuador y Panamá.

Los datos preliminares se actualizan con frecuencia. AP escribió que al menos 111 personas habían muerto, mientras que The Guardian informó que el número de víctimas superaba las 110. The Times of India, citando a la asociación de ciudades capitales de Colombia, reportó 132 fallecidos y más de 570 heridos.

El terremoto causó graves daños en las ciudades de Cali, Pereira, Quibdó y Manizales. Según los informes, cerca de 1.600 edificios resultaron dañados, de los cuales 61 se derrumbaron por completo. Las labores de rescate continúan en algunas zonas, ya que podría haber personas atrapadas bajo los escombros.

En Manizales también resultó dañada la basílica-catedral de Nuestra Señora del Rosario. Según AP y The Guardian, una de las torres de la catedral neogótica se derrumbó, causando daños al edificio y a sus alrededores.

El presidente de Colombia declaró el estado de emergencia y anunció que se destinarían recursos adicionales a las labores de rescate y reconstrucción. Los vuelos fueron suspendidos temporalmente en algunos aeropuertos, ya que los especialistas están revisando el estado de la infraestructura.

Las autoridades locales están evaluando actualmente la magnitud de los daños. El número de víctimas y heridos podría cambiar, debido a que las comunicaciones con algunas zonas montañosas y boscosas se han vuelto difíciles.