Joshua Zirkzee dio su consentimiento para fichar por la Juventus

El delantero del Manchester United, Joshua Zirkzee, está cerca de continuar su carrera en la Serie A italiana. Según la información difundida por La Gazzetta dello Sport, el delantero neerlandés de 25 años ha dado su visto bueno para unirse a la Juventus en calidad de cedido y ha llegado a un acuerdo con el club turinés. Se espera que este traspaso sea un nuevo paso importante en el proceso de renovación profunda de la plantilla del equipo dirigido by Michael Carrick. Así lo informa Goal.com señala.

En la actualidad, las oportunidades de Joshua Zirkzee para asegurarse un puesto de titular en el Manchester United siguen siendo limitadas. El propio jugador ve con buenos ojos la idea de regresar al campeonato donde triunfó anteriormente con el Bolonia. Sin embargo, debido a limitaciones financieras, el gigante turinés se ve obligado a imponer sus propias condiciones para llevar a cabo la operación.

El plan de cesión de los Bianconeri y las condiciones financieras

Debido a dificultades económicas, los Bianconeri planean incorporar al jugador únicamente mediante un acuerdo temporal. Según la fuente, el escenario más favorable para la Juventus es un contrato de cesión sin opción de compra obligatoria. Anteriormente, una fórmula similar se aplicó con éxito en el traspaso de Marcus Rashford al FC Barcelona.

Al mismo tiempo, el Manchester United se muestra activo en el mercado de fichajes y ya ha incorporado a Andrey Santos y Youri Tielemans. El club inglés busca formas de desprenderse de los jugadores excedentes y mejorar su línea de ataque. Aprovechando el interés de la Juventus, los Red Devils también valoran una propuesta ambiciosa para fichar al extremo turinés Francisco Conceição a cambio de Zirkzee y 30 millones de euros adicionales.

Las opciones del Chelsea y otras alternativas

A pesar de que Joshua Zirkzee sigue siendo el principal objetivo de los pupilos de Luciano Spalletti, la directiva del club es consciente de que las negociaciones pueden resultar complejas. Por ello, el club italiano también ha preparado opciones de respaldo. Si el acuerdo con Manchester United no prospera, el equipo podría fijarse en futbolistas de la amplia plantilla del Chelsea londinense.

Según la información, para Spalletti —qu quien busca un delantero corpulento para la línea ofensiva tras la marcha de Dušan Vlahović— los nombres de Liam Delap y Emmanuel Emegha también encajan. Estos dos delanteros se encuentran entre los candidatos que podrían ser incorporados en calidad de cedidos para ayudar a la Juventus en la lucha por el título liguero al final de la presente temporada.