El presidente del club turco Beşiktaş, Serdal Adalı, confirmó oficialmente que se están llevando a cabo negociaciones activas con el delantero serbio Dušan Vlahović para reforzar el ataque del equipo. Según el diario Fanatik, el jugador, convertido en agente libre tras desvincularse de la Juventus, es actualmente una de las opciones más atractivas del mercado de fichajes, mientras la competencia por hacerse con sus servicios se intensifica. Sobre el asunto, Goal.com informa .

En su declaración, el dirigente destacó que la campaña de fichajes de verano del club continúa estrictamente de acuerdo con el plan elaborado al inicio de la temporada. Al referirse al caso de Vlahović, Adalı reconoció: « Estamos trabajando en ello y estamos negociando ». También aclaró que Brahim Díaz no figura en el plan de fichajes.

El futuro de Manchester United y Joshua Zirkzee

A pesar del interés del gigante turco, el Manchester United, representante de la Premier League, también aspira a fichar al delantero. Los Red Devils buscan resolver sus problemas en ataque y decidir el futuro de Joshua Zirkzee, que no ha logrado mantener un rendimiento regular durante la temporada.

Según la fuente, pese a que el delantero neerlandés llegó al club hace apenas un año, existe una alta probabilidad de que sea traspasado o cedido a otro equipo. Si Zirkzee regresa a Italia, concretamente a la Juventus, el Manchester United tendrá que actuar de inmediato para cubrir el vacío en ataque, y Dušan Vlahović es considerado uno de los principales candidatos del club inglés.

Aclaración sobre el fichaje de Mohamed Salah

Serdal Adalı rechazó tajantemente las especulaciones de que el hecho de que Mohamed Salah , uno de los principales competidores del club en el mercado de fichajes, se haya incorporado a otro equipo suponga un fracaso para Beşiktaş. El presidente afirmó que cada decisión había sido planificada de antemano y que el equipo no había perdido a ningún futbolista.

« Esto no estaba en nuestro plan ni en nuestro programa. Cuando llegue el momento, algunas cosas quedarán más claras y entonces todos entenderán por qué este fichaje no se llevó a cabo. No hablamos de un jugador que no pudimos fichar, sino de un jugador al que decidimos no traer », añadió el dirigente.