Joshua Zirkzee podría volver a Italia: la Juventus quiere fichar al delantero como cedido

El club turinés de la Juventus ha intensificado considerablemente las negociaciones para conseguir la cesión del delantero del Manchester United Joshua Zirkzee durante el mercado de verano. Según La Gazzetta dello Sport, el club inglés ha aceptado estudiar una transferencia temporal, teniendo en cuenta el firme deseo del neerlandés de regresar a la Serie A. Goal.com informa .

El delantero, nacido en 2001, desea fervientemente regresar al campeonato italiano después de dos complicados años en la Premier League. Ha expresado su disposición a incorporarse a los Bianconeri. Este posible fichaje cobra aún más importancia en el contexto de los cambios previstos en la línea ofensiva del equipo turinés.

Los cambios previstos en Turín

El director deportivo del club turinés, Ricky Massara, dirige personalmente la operación y trabaja en todos los detalles del contrato. Su principal objetivo es cerrar una cesión directa sin obligación de compra, garantizando al mismo tiempo la estabilidad financiera del club.

La Juventus ya había acordado pagar 38 millones de euros, además de 12 millones en bonificaciones garantizadas, por el fichaje del delantero del Paris Saint-Germain Randal Kolo Muani. Por ello, los fondos del club para el mercado de verano son limitados y la opción de una cesión encaja perfectamente con sus planes financieros.

La competencia en la línea ofensiva

Durante su etapa en la Roma, Massara ya había intentado incorporar a la antigua estrella del Bologna. Ahora trata de no dejar escapar esta oportunidad favorable para el equipo turinés. Aunque Zirkzee no es un delantero centro puro, se espera que su calidad técnica y su experiencia internacional mejoren notablemente las opciones ofensivas del equipo.

Sin embargo, la realización de este fichaje también depende del futuro del delantero canadiense Jonathan David. David quiere quedarse en el club turinés y superar las dificultades de la temporada pasada. Aun así, la posible llegada de Zirkzee cedido podría llevar al canadiense a plantearse abandonar el equipo dentro de un año.