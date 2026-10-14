Noche intensa en la Champions League: lluvia de goles en la 2ª jornada

Europa en la Champions League los encuentros centrales de la 2ª jornada estuvieron llenos de resultados inesperados y enfrentamientos intensos. El club catalán del « FC Barcelona » logró una gran victoria en su visita a Estambul, ascendiendo al 1er puesto de la tabla según la diferencia de goles. El club londinense del « Arsenal » también alcanzó los 6 puntos con una victoria sólida en casa.

Otro grande de Inglaterra, « Manchester United» , se vio impotente en Madrid, mientras que en Milán se vivió un verdadero espectáculo de goles y el « Inter » perdió en su propio estadio. El club muniqués del « Bayern Múnich » registró un empate dramático en su visita a Noruega.

El « FC Barcelona » goleó al « Galatasaray » en Estambul

A pesar de que el « Galatasaray » se adelantó en el marcador, los catalanes tomaron el control total del juego en la segunda mitad:

Resultado: « Galatasaray » — « FC Barcelona » 1:4;

Goles: Batrakov 28 — Cancelo 43, Fermín López 50, Gordon 53, Adeyemi 65;

Alineación del « Galatasaray »: Çakır, Jakobs, Sánchez, Elmal, Akgün (Sané, 58), Lemina, Torreira, Batrakov (Sara, 58), Leau, Yilmaz (Sallai, 67), Osimhen;

Alineación del « FC Barcelona »: Joan García, Cubarsí, Eric García (Koundé, 73), Cancelo, Gerard Martín, Rodri, Fermín López (Gavi, 82), Pedri (Bernal, 74), Olmo (Jesús, 59), Gordon (Adeyemi, 59), Yamal;

Situación en la tabla: El « FC Barcelona » subió al 1er lugar con 6 puntos, mientras que el « Galatasaray » sigue sin puntos (puesto 34).

El « Atlético » no dejó opción al « Manchester United»

En el duelo disputado en el estadio «Metropolitano» de Madrid, los locales tomaron ventaja gracias a un gol tempranero:

Resultado: « Atlético » — « Manchester United » 2:0;

Goles: Barrios 1, Lookman 79;

Expulsión: Leny Yoro (« MU », minuto 75);

Alineación del « Atlético »: Oblak, Llorente, Hancko, Romero, Grimaldo, Cardoso, Barrios (Pubill, 60), Lee Kang-in (David, 61), Baena (Lookman, 71), Simeone (Le Normand, 88), Álvarez (Jullien, 71);

Alineación del « Manchester United »: Lammens, Yoro, Hoven (Maguire, 80), Martínez, Dalot, Baleba (Mount, 66), Santos, Tielemans (Zirkzee, 66), Fernandes (Cunha, 80), Rashford (Diallo, 66), Mbeumo.

El « Arsenal » marcó 3 goles en 7 minutos al « Lille »

Los pupilos de Mikel Arteta destrozaron la defensa rival a mediados de la segunda parte para sellar una gran victoria:

Resultado: « Arsenal » — « Lille » 3:0;

Goles: Timber 64, Eze 67, Saka 71;

Alineación del « Arsenal »: Raya, Timber (White, 78), Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice, Merino (Ødegaard, 65), Eze (Douman, 85), Madueke (Saka, 65), Gyökeres (Havertz, 65);

Alineación del « Lille »: Ozer, Guffey, Alexsandro, Ngoy, Perraud (Verdonk, 78), André, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Ueda (Giroud, 78);

El club londinense ocupa el 3er puesto con 6 puntos.

7 goles en Milán y un drama 3:3 en Noruega

Los demás enfrentamientos de la jornada también ofrecieron una intensidad real a los aficionados: