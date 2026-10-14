Noche intensa en la Champions League: lluvia de goles en la 2ª jornada
Europa en la Champions League los encuentros centrales de la 2ª jornada estuvieron llenos de resultados inesperados y enfrentamientos intensos. El club catalán del « FC Barcelona » logró una gran victoria en su visita a Estambul, ascendiendo al 1er puesto de la tabla según la diferencia de goles. El club londinense del « Arsenal » también alcanzó los 6 puntos con una victoria sólida en casa.
Otro grande de Inglaterra, « Manchester United» , se vio impotente en Madrid, mientras que en Milán se vivió un verdadero espectáculo de goles y el « Inter » perdió en su propio estadio. El club muniqués del « Bayern Múnich » registró un empate dramático en su visita a Noruega.
El « FC Barcelona » goleó al « Galatasaray » en Estambul
A pesar de que el « Galatasaray » se adelantó en el marcador, los catalanes tomaron el control total del juego en la segunda mitad:
Resultado: « Galatasaray » — « FC Barcelona » 1:4;
Goles: Batrakov 28 — Cancelo 43, Fermín López 50, Gordon 53, Adeyemi 65;
Alineación del « Galatasaray »: Çakır, Jakobs, Sánchez, Elmal, Akgün (Sané, 58), Lemina, Torreira, Batrakov (Sara, 58), Leau, Yilmaz (Sallai, 67), Osimhen;
Alineación del « FC Barcelona »: Joan García, Cubarsí, Eric García (Koundé, 73), Cancelo, Gerard Martín, Rodri, Fermín López (Gavi, 82), Pedri (Bernal, 74), Olmo (Jesús, 59), Gordon (Adeyemi, 59), Yamal;
Situación en la tabla: El « FC Barcelona » subió al 1er lugar con 6 puntos, mientras que el « Galatasaray » sigue sin puntos (puesto 34).
El « Atlético » no dejó opción al « Manchester United»
En el duelo disputado en el estadio «Metropolitano» de Madrid, los locales tomaron ventaja gracias a un gol tempranero:
Resultado: « Atlético » — « Manchester United » 2:0;
Goles: Barrios 1, Lookman 79;
Expulsión: Leny Yoro (« MU », minuto 75);
Alineación del « Atlético »: Oblak, Llorente, Hancko, Romero, Grimaldo, Cardoso, Barrios (Pubill, 60), Lee Kang-in (David, 61), Baena (Lookman, 71), Simeone (Le Normand, 88), Álvarez (Jullien, 71);
Alineación del « Manchester United »: Lammens, Yoro, Hoven (Maguire, 80), Martínez, Dalot, Baleba (Mount, 66), Santos, Tielemans (Zirkzee, 66), Fernandes (Cunha, 80), Rashford (Diallo, 66), Mbeumo.
El « Arsenal » marcó 3 goles en 7 minutos al « Lille »
Los pupilos de Mikel Arteta destrozaron la defensa rival a mediados de la segunda parte para sellar una gran victoria:
Resultado: « Arsenal » — « Lille » 3:0;
Goles: Timber 64, Eze 67, Saka 71;
Alineación del « Arsenal »: Raya, Timber (White, 78), Konsa, Gabriel, Lewis-Skelly, Guimarães, Rice, Merino (Ødegaard, 65), Eze (Douman, 85), Madueke (Saka, 65), Gyökeres (Havertz, 65);
Alineación del « Lille »: Ozer, Guffey, Alexsandro, Ngoy, Perraud (Verdonk, 78), André, Bentaleb, Mukau, Bakwa, Haraldsson, Ueda (Giroud, 78);
El club londinense ocupa el 3er puesto con 6 puntos.
7 goles en Milán y un drama 3:3 en Noruega
Los demás enfrentamientos de la jornada también ofrecieron una intensidad real a los aficionados:
« Inter » — « Club Brujas » 3:4: El subcampeón de Italia perdió inesperadamente en casa ante el club belga. Tresoldi anotó un hat-trick para los visitantes (30, 63, 74), y Vermant marcó el gol de la victoria en el minuto 87. Por parte de los locales, Lautaro Martínez logró un doblete (44, 81), Bonny (90+3) recortó distancias;
« Viking » — « Bayern Múnich » 3:3: En el thriller noruego, Haugen salvó a los locales de la derrota en el minuto 90. Harry Kane anotó un doblete para el «Bayern» (54 penalti, 60), Luis Díaz (71) también marcó, pero Olise fue expulsado en el minuto 74;
« Villarreal » — « Nápoles » 3:1: El club español venció con autoridad a los italianos. Goles: Mikautadze 23, Mourinho 26, Oluwaseyi 86 — Rrahmani 8;
« RB Leipzig » — « PSV » 1:0: El club alemán obtuvo tres puntos importantes gracias al único gol de Gruda en el minuto 75.
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