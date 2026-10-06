Javier Zanetti expresa su admiración por Lionel Messi

La leyenda de la selección argentina, Javier Zanetti, expresó sus más sinceros deseos a su excompañero Lionel Messi ante el cierre de su etapa en el equipo nacional. En una entrevista con la Gazzetta dello Sport, el vicepresidente del Inter colocó a Messi una vez más al nivel del gran Diego Maradona, destacando no solo su talento, sino también sus excepcionales cualidades humanas y su resiliencia. Así lo informa Goal.com informa .

Zanetti y Messi compartieron campo en 37 ocasiones con la selección, colaborando en las ediciones de la Copa América de 2007 y 2011. El ex capitán recordó que, desde los primeros entrenamientos, el joven Lionel se diferenciaba notablemente del resto y que su talento extraordinario era evidente de inmediato. Según él, era claro que aquel jugador tan joven y reservado llevaría rápidamente al fútbol nacional a lo más alto.

Messi y Maradona — Los dos genios del fútbol argentino

En su entrevista, Javier Zanetti hizo hincapié en la trayectoria de Lionel Messi y en su importancia fundamental para el equipo nacional. Destacó que, después de Diego Maradona, la aparición de otro genio en Argentina capaz de unir a toda una nación es un verdadero milagro.

El ex defensa subrayó que no solo las acciones de Messi en el campo son admirables, sino que su carácter también es digno de elogio. «Es un verdadero ejemplo de resiliencia que nunca deja de luchar y que supera todas las dificultades», declaró Zanetti en referencia a las pruebas que el jugador superó antes de alcanzar el éxito.

El futuro y la noche de despedida

Ante la noche de despedida en la que la selección argentina se enfrentará a Benín, Zanetti explicó que prefirió no incomodar a su excompañero. Según señaló, la relación de respeto mutuo que comparten se ha fortalecido con los años, y en esta ocasión eligió dejar que Messi viva sus emociones con total tranquilidad.

Zanetti también expresó su confianza en que los aficionados argentinos rendirán un merecido homenaje a su ídolo y que, en el futuro, jugadores talentosos como Lautaro Martínez liderarán a la selección hacia nuevos éxitos. Se espera que este evento cargado de emoción marque un nuevo capítulo en la historia del fútbol argentino.