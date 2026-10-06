Steve Mounié: Lionel Messi no es mi ídolo

El capitán de la selección nacional de Benín, Steve Mounié, hizo una declaración inesperada antes del prestigioso encuentro contra Argentina. El experimentado delantero afirmó que no considera a Lionel Messi como su ídolo antes del duelo contra los campeones del mundo. Este enfrentamiento genera gran interés en el mundo del fútbol. Según Goal.com informa al respecto.

Según Goal.com, aunque el jugador de 32 años no podrá saltar al campo debido a una lesión, viajó a Buenos Aires junto a su equipo. Para la selección de Benín, representante del continente africano, su presencia al borde del campo y su apoyo moral son de gran importancia. Este partido sirve como una prueba seria para el equipo.

Enfoque de principios y respeto a las estrellas

El exdelantero del Huddersfield Town destacó que no mira a las estrellas más grandes del fútbol con admiración, sino como rivales iguales en el campo. En una entrevista con Mega Sports Media, al hablar sobre el ganador de ocho Balones de Oro, Mounié dijo abiertamente: «No considero a nadie como un ídolo, y no considero a Lionel Messi como mi ídolo».

Asimismo, el jugador explicó la filosofía que le ha ayudado a lo largo de su carrera, añadiendo que ama el juego y disfruta observando a los jugadores habilidosos. Según él, incluso cuando se ha enfrentado a grandes jugadores, nunca ha pedido una camiseta y nunca ha elevado a sus rivales a un nivel excesivamente glorioso.

Encuentro histórico y planes futuros

No obstante, el experimentado delantero valora la inmensa contribución del capitán argentino a la historia del fútbol. Reconociendo la importancia de la velada de despedida en Buenos Aires, Mounié subrayó que vino a observar las acciones del rival y que Messi merece plenamente disfrutar de estos momentos por sus años de servicio al fútbol.

Durante su viaje, el capitán de Benín también visitó el famoso estadio de La Bombonera y publicó en redes sociales fotos apoyando al equipo de Boca Juniors. El partido sirve como preparación importante para Benín antes de las eliminatorias de la Copa Africana de Naciones. Actualmente, la atención del jugador está centrada en curar su lesión y recuperar su lugar en el club alemán Augsburg.