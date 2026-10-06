Lionel Messi pone fin a su carrera internacional

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Lionel Messi pone fin a su carrera internacional

El capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se prepara para poner fin a su carrera internacional tras el partido amistoso que se disputará el miércoles contra Benín. Este encuentro, que tendrá lugar en el «Estadio Monumental» de Buenos Aires, se convertirá en una solemne velada de despedida dedicada a la brillante trayectoria del legendario delantero con la selección nacional. Así lo informa Goal.com informa .

Según la información difundida por ESPN, el jugador de 39 años llegó el viernes a su ciudad natal, Rosario, y se unió a la concentración de la selección la semana pasada. Ha completado con éxito los últimos entrenamientos y se espera que sea titular en este histórico partido. Este encuentro marca un punto de inflexión en la historia del fútbol argentino, y los compañeros campeones del Mundial 2022 han sido invitados como invitados de honor.

Despedida al capitán legendario

El seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, rindió un emotivo homenaje a su jugador más influyente durante la rueda de prensa. Destacó que el legado de Messi en el ámbito internacional será irrepetible y reconoció su lugar único en el campo.

Según Scaloni, «Messi deja un legado inigualable. Debemos seguir jugando, pero la sensación de verlo en el campo es única e irrepetible. Nunca he visto a nadie más influir en el juego con tanta emoción, y eso es precisamente lo que extrañaremos».

Récords y futuro

Lionel Messi ha logrado hitos inmensos durante su carrera internacional. Su palmarés incluye la Copa del Mundo 2022, dos Copas América, una medalla de oro olímpica, además de 125 goles en 207 partidos. El ocho veces ganador del Balón de Oro estará acompañado en esta noche de despedida por compañeros cercanos como Rodrigo De Paul, Giovani Lo Celso y Nicolás Otamendi.

Al mismo tiempo, se informó que Paulo Dybala, Nahuel Molina y Alejandro Gómez no podrán participar en el encuentro de Buenos Aires. Asimismo, Nicolás Otamendi tiene previsto retirarse de la selección tras la Copa del Mundo 2026.

El técnico Lionel Scaloni expresó su confianza en el futuro del equipo y destacó la profesionalidad de Messi: «Ahora solo queda la nostalgia, porque ya no estará en el campo. Es un ejemplo increíble. Es el primero en llegar al entrenamiento y el último en irse, sabe cómo cuidarse y afronta cada partido con absoluta seriedad».

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editor

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