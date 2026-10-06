Un defensa de Benín admite que no hay táctica contra Lionel Messi

Mientras el capitán de la selección argentina, Lionel Messi, se prepara para uno de sus últimos partidos internacionales, sus próximos rivales han admitido abiertamente que no se están devanando los sesos sobre qué táctica aplicar contra la leyenda del fútbol. Según Goal.com, el defensa de la selección de Benín, Mohamed Tijani, declaró que el equipo no tiene un plan especial para detener al delantero argentino, ya que el objetivo principal es disfrutar de estos grandes momentos. Esto es lo que informa Goal.com informa .

Se espera que este encuentro, que tendrá lugar en el Estadio Monumental de Buenos Aires, sea una de las etapas de despedida de la estrella mundial del fútbol en el escenario internacional. La selección de Benín, que ocupa el puesto 89 en el ranking mundial, se enfrentará al actual gigante de Sudamérica. En una situación donde la diferencia de clase y potencial entre ambos equipos es evidente, los representantes africanos prefieren disfrutar de la fiesta del fútbol en lugar de temer al rival.

La confesión de los jugadores rivales

En una entrevista con el medio argentino C5N, el defensa central de 29 años, Mohamed Tijani, destacó que no se dieron instrucciones al equipo para marcar de cerca o contener específicamente a Lionel Messi. El experimentado jugador, que anteriormente defendió al Rayo Vallecano, dijo lo siguiente sobre el estado de ánimo antes del pitido inicial del árbitro: «No tenemos que marcar a Messi. Vamos a disfrutar de este partido. No tenemos un plan especial para defender contra Messi, simplemente tenemos que disfrutar de nuestro juego, eso es todo».

El asombro y el respeto en el campamento de Benín van mucho más allá de los límites de la competencia simple. Los miembros de la delegación visitante consideran al delantero argentino como un jugador de un nivel extraordinario. Mohamed Tijani continuó diciendo: «Messi, eres un dios. Para mí, él es el mejor del mundo, tal como lo dije». Esta descripción fue plenamente respaldada por el médico de la selección de Benín, quien también destacó que es el mejor futbolista del mundo.

Una era de cambios en el escenario internacional

Este tipo de partidos amistosos y de exhibición son de gran importancia para ambos equipos. El seleccionador argentino Lionel Scaloni está trabajando en la preparación del próximo ciclo de grandes torneos y en la renovación de la plantilla sin su director de orquesta habitual. Por su parte, la selección de Benín también tiene una oportunidad ideal para poner a prueba sus capacidades enfrentándose a un equipo de clase mundial antes de los partidos de clasificación para la Copa Africana de Naciones.

El final de la carrera de Lionel Messi en la selección nacional es el centro de atención de todo el mundo del fútbol. El delantero, que continuará su carrera en el Inter Miami, está dando sus últimos pasos con la camiseta nacional. Los jugadores de Benín, por su parte, expresan su satisfacción por tener la suerte de compartir el campo con una leyenda viva, independientemente del resultado.