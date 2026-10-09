El comentario de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi alcanza los 5,8 millones de 'me gusta'

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El comentario de Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi alcanza los 5,8 millones de 'me gusta'

El comentario que dejó Cristiano Ronaldo sobre Lionel Messi en Instagram acumuló 5,8 millones de 'me gusta'. En el mensaje, Ronaldo reconoció la victoria de Messi con la selección de Argentina en la Copa del Mundo y expresó su respeto.

El breve comentario de Ronaldo fue del agrado de millones de usuarios de Instagram. Como resultado, se convirtió en una de las publicaciones con mayor repercusión en las redes sociales de los futbolistas.

La publicación de Messi sobre Ronaldo también registra cifras elevadas. Este post, compartido por Messi con motivo del cumpleaños de Ronaldo, ha superado los 7,3 millones de 'me gusta' en la historia de Instagram.

En ambos casos, el interés de los aficionados al fútbol por la relación entre Messi y Ronaldo se refleja en las métricas de Instagram.

Cristiano RonaldoLionel MessiInstagramArgentinaFútbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editor

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