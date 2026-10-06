Sensación en China: El gol de Hanonov da la victoria a Tayikistán

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Sensación en China: El gol de Hanonov da la victoria a Tayikistán

En el marco de los partidos amistosos internacionales de la fecha FIFA, Asia Central los equipos están superando pruebas importantes. La selección nacional de Tayikistán, dirigida por el especialista macedonio Igor Angelovski se enfrentó a domicilio a la selección de China y logró una victoria inesperada y convincente (1-0).

El único gol que decidió el destino del encuentro fue marcado al inicio de la segunda parte, en el minuto 53, por uno de los defensas líderes del equipo nacional, Vahdat Hanonov anotó.

Fin de la racha de fracasos

Esta victoria tiene una importancia psicológica vital para el equipo de Tayikistán y su nuevo entrenador:

  • Fracasos anteriores: El equipo había disputado partidos amistosos contra Azerbaiyán y Palestina en fechas FIFA previas, perdiendo ambos encuentros;

  • Revancha y confianza: Este éxito en suelo chino devolvió la confianza al cuerpo técnico y a los jugadores tras una serie de derrotas, calmando la ola de críticas.

Protocolo del partido y alineaciones:

  • Partido amistoso internacional

  • China — Tayikistán 0:1

  • Gol: Vahdat Hanonov (53').

Alineación de la selección de Tayikistán: Rustam Yatimov, Vahdat Hanonov, Mehrubon Karimov (Sodiqjon Qurbonov, 67'), Tabrez Islomov, Alijon Karomatullozoda, Amirbek Juraboev (Alisher Shukurov, 85'), Shervoni Mabatshoev (Nozim Bobojonov, 85'), Ehsoni Panshanbe (Salohiddin Irgashev, 85'), Parvizjon Umarboev, Alisher Jalilov (Muhammadjon Rahimov, 67'), Sheriddin Boboev (Azizbek Hayitov, 80').

Disciplina táctica y defensa sólida

Durante el partido, el equipo de Tayikistán se centró en una defensa sólida y contraataques rápidos:

  • Portería a cero: El portero Rustam Yatimov y la línea defensiva repelieron con seguridad los ataques de los anfitriones, logrando mantener el marcador hasta el final;

  • Efecto de los cambios: En la segunda parte, Angelovski dio entrada a Muhammadjon Rahimov, Sodiqjon Qurbonov y, en los últimos minutos, a Shukurov, Bobojonov e Irgashev, manteniendo la presión y el desgaste físico en el medio campo.

Esta victoria a domicilio contra uno de los rivales fuertes del continente dará sin duda un impulso positivo al ranking internacional y al prestigio del equipo tayiko antes de los próximos partidos oficiales de clasificación.

TayikistánIgor AngelovskiChinaVahdat HanonovFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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