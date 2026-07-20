El gol de Shomurodov podría ser el mejor de la Copa Mundial 2026

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El gol de Shomurodov podría ser el mejor de la Copa Mundial 2026

El gol marcado por el capitán de la selección de Uzbekistán, Eldor Shomurodov, contra la RD Congo ha sido nominado al premio al mejor gol de la Copa Mundial 2026. La FIFA seleccionó los 12 goles más espectaculares del torneo y abrió las votaciones para que los aficionados elijan al ganador.

El gol del delantero uzbeko Lionel Messicompetirá con los disparos de estrellas mundiales como Kylian Mbappé, Erling Haaland, Jude Bellingham y Ferran Torres.

Shomurodov marcó contra la RD Congo

Eldor Shomurodov anotó en el partido de la fase de grupos de la Copa Mundial 2026 contra la selección de la República Democrática del Congo.

Aunque Uzbekistán perdió ese encuentro 1-3, el gol del capitán destacó por su ejecución y espectacularidad.

La FIFA ha incluido este tanto entre los 12 mejores del torneo. Es un reconocimiento individual importante tanto para Shomurodov como para el fútbol uzbeko.

48 horas para votar

Según la FIFA, los aficionados pueden votar durante 48 horas para elegir el gol más bonito.

El jugador ganador será reconocido como el autor del gol más memorable del torneo. Por ello, la participación de los aficionados uzbekos puede influir directamente en las opciones de Shomurodov.

Todos los goles nominados fueron marcados en distintas etapas del Mundial, incluyendo un tanto decisivo en la final.

¿Contra quién compite Shomurodov?

La lista al mejor gol de la Copa Mundial 2026 incluye a los delanteros más famosos del fútbol mundial.

De los representantes de Argentina, Julián Álvarezcontra Suiza, y el de Lionel Messi contra Argelia fueron seleccionados.

Además:

  • el gol de Jude Bellingham contra Francia;

  • el disparo de Erling Haaland contra Brasil;

  • el gol de Kylian Mbappé contra Senegal;

  • el gol de la victoria de Ferran Torres en la final contra Argentina también está entre los candidatos.

Esto demuestra el alto nivel con el que se ha valorado el gol de Shomurodov.

Un gol en la final también está en la lista

El tiempo reglamentario de la final entre España y Argentina terminó 0-0. El único gol marcado por Ferran Torres en la prórroga dio a España la victoria por 1-0 y su segundo título mundial.

Este gol de Torres es importante no solo por su ejecución, sino por haber decidido el destino de la final.

Shomurodov, por su parte, se unió a estos tantos históricos con un gol marcado en un partido que su equipo perdió.

Otro reconocimiento para el fútbol uzbeko

Aunque la selección de Uzbekistán no logró los resultados esperados en la Copa Mundial 2026, el gol de Eldor Shomurodov sigue siendo centro de atención tras el torneo.

Que la FIFA reconozca el disparo del jugador como uno de los 12 mejores es uno de los resultados individuales más brillantes en el primer Mundial de Uzbekistán.

La decisión final depende ahora de los votos de los fans. ¿Podrá el gol de Shomurodov Messi, Mbappé, Haaland y el héroe de la final Torres ser superados? Se sabrá al finalizar las 48 horas de votación.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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