El experimentado lateral derecho, convertido en uno de los verdaderos emblemas del Real Madrid tras largos años defendiendo sus colores, Dani Carvajal continuará su carrera en otro club de La Liga española. Según la información del reconocido insider y experto en fichajes, Fabrizio Romano el jugador español Getafe ha llegado a un acuerdo con el club.

Las partes han alcanzado un acuerdo verbal sobre todos los términos financieros y organizativos. Se espera que el anuncio oficial del contrato se haga público en las próximas horas o días.

Reconocimiento médico superado: Detalles del traspaso

Prefiriendo permanecer en la región de la capital española, el defensa de 34 años está listo para unirse a su nuevo equipo:

Reconocimiento médico exitoso: Según el insider, Carvajal ha superado con éxito las pruebas médicas con el Getafe y ha confirmado que está físicamente listo para competir;

El factor de permanecer en Madrid: Antes de retirarse, el jugador ha priorizado la opción de quedarse cerca de Madrid con su familia y seguir compitiendo al máximo nivel en La Liga.

13 años de historia gloriosa en el «Real» y 6 títulos de Champions

Dani Carvajal deja un legado como uno de los defensas más laureados y fieles de la historia del Real Madrid:

13 temporadas en el primer equipo: Exceptuando su año de cesión en el Bayer Leverkusen, militó ininterrumpidamente en el conjunto «merengue» desde 2013 hasta 2026, llegando a ser capitán del equipo;

6 legendarias Champions League: Carvajal forma parte del selecto grupo de jugadores que han levantado 6 veces el trofeo de la UEFA Champions League con el Real Madrid;

Colección completa de títulos: El defensa ha ganado múltiples veces La Liga, la Copa del Rey, la Supercopa de la UEFA y el Mundial de Clubes vistiendo la camiseta madridista.

Este fichaje aportará sin duda una gran experiencia internacional, liderazgo y mentalidad ganadora a la defensa del Getafe. La afición madrileña ya se prepara para ver a su capitán con nuevos colores en La Liga.