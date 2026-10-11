El FC Barcelona golea al Getafe y mantiene el pleno de victorias

En la octava jornada de La Liga, el FC Barcelona recibió al Getafe en casa, logrando una victoria contundente por 3-0. Los pupilos de Hansi Flick tomaron la iniciativa desde los primeros minutos, sin dar ninguna opción al rival.

Con este éxito, los azulgranas extienden su racha de victorias a 8 partidos, consolidando su liderato en el campeonato.

Crónica del partido: Gol tempranero y contundencia

Los catalanes sentenciaron el encuentro gracias a su intensidad en ambas partes:

Gol rápido en el minuto 2: Nada más empezar, Anthony Gordon mostró su agilidad para abrir el marcador y poner a los locales por delante rápidamente;

El segundo de Jesus (minuto 30): Aumentando la presión, el FC Barcelona marcó de nuevo a la media hora: el delantero Gabriel Jesus acertó ante la portería rival, asegurando la ventaja;

El broche de Koundé (minuto 73): Muy activo en la segunda mitad, el defensa francés Jules Koundé anotó el tercer gol en el minuto 73, cerrando el marcador.

Clasificación: El FC Barcelona en la cima con 24 puntos

Esta victoria aclara aún más la situación en la tabla de La Liga:

Líder absoluto: El equipo de Hansi Flick suma un máximo de 24 puntos en 8 jornadas, liderando la tabla en solitario;

El Getafe en la zona baja: El conjunto madrileño se mantiene en la 13ª posición con 8 puntos.

Ficha técnica y alineaciones

La Liga. Jornada 8 FC Barcelona — Getafe 3-0 Goles: Gordon (2'), Jesus (30'), Koundé (73').

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Gavi (Fermín López, 61'), Olmo (Pedri, 61'), Rodri (Bernal, 71'), Gordon (Adeyemi, 71'), Gabriel Jesus (Abdelkarim, 82'), Yamal.

Getafe: Soria, Mójica (Davinchi, 65'), Romero, Djené, Kiko (Sazonov, 85'), Francho, Mario Martín, Terrats, A. García (Boselli, 65'), Iván.

El FC Barcelona demuestra un gran nivel de juego y mantiene su impecable racha de resultados al inicio de la temporada.