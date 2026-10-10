Anunciadas las alineaciones para el partido entre Barcelona y Getafe

En el marco de la 8ª jornada de La Liga, el líder del campeonato, el FC Barcelona, recibe al Getafe en su estadio. Se ha anunciado el once inicial de los catalanes, que continúan la temporada con una gran eficacia y una racha de victorias, antes de este encuentro.

En la convocatoria aprobada por el cuerpo técnico se observan varios cambios importantes, destacando el regreso del portero titular Joan García, totalmente recuperado de su lesión, quien saldrá de inicio.

Alineación inicial del FC Barcelona: Un mediocampo sólido y un ataque liderado por Yamal

Los catalanes despliegan a sus mejores efectivos:

Línea de portería: Tras regresar al césped después de su lesión, Joan García ocupa el puesto titular para defender la portería con seguridad;

Muro defensivo: El cuarteto formado por Koundé, Eric García, Gerard Martín y Espart actuará en las bandas y el centro;

Creatividad en el mediocampo: En el centro, Gavi, Dani Olmo y el nuevo líder del equipo, Rodri, garantizarán el control del balón;

Tridente ofensivo: En las bandas, el veloz Anthony Gordon y la joven estrella Lamine Yamal, con Gabriel Jesus en el centro, son los encargados de romper la defensa rival.

La resistencia del Getafe y las elecciones de los visitantes

Los visitantes saltan al campo basándose tradicionalmente en una táctica defensiva y férrea:

Lucha contra los locales: En la plantilla del club madrileño, el experimentado portero Soria, junto a los defensas Mójica, Romero, Djené y Kiko, intentarán repeler los ataques;

Centro y contraataques: Francho, Mario Martín, Terrats, A. García e Iván intentarán romper la presión del Barcelona en el campo.

Acta del partido y alineaciones

La Liga. 8ª jornada FC Barcelona — Getafe

FC Barcelona: Joan García, Koundé, Eric García, Gerard Martín, Espart, Gavi, Olmo, Rodri, Gordon, Gabriel Jesus, Yamal.

Getafe: Soria, Mójica, Romero, Djené, Kiko, Francho, Mario Martín, Terrats, A. García, Iván.

¿Podrá el superclub catalán celebrar otra gran victoria ante su afición o logrará el Getafe frenar al favorito con su fortaleza defensiva? Todo se decidirá en el partido nocturno.