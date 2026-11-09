Sparring con Nodirbek y secretos de la intuición: las confesiones inesperadas de Magnus Carlsen

·22·Deportes
Sparring con Nodirbek y secretos de la intuición: las confesiones inesperadas de Magnus Carlsen

El 16 veces campeón mundial de ajedrez Magnus Carlsen durante una transmisión benéfica en vivo organizada para apoyar a UNICEF, habló en detalle sobre sus sesiones de entrenamiento conjuntas con el gran maestro uzbeko Nodirbek Abdusattorov , sobre su intuición ajedrecística y sus planes futuros, informa UzChess.

El gran maestro noruego destacó que los sparrings con Abdusattorov le ayudaron a deshacerse de ciertos malos hábitos formados por las partidas de blitz en línea y a recuperar su forma.

«Al jugar contra uno de los mejores del mundo, vuelves a la realidad»

Carlsen admitió sinceramente que el proceso de preparación en colaboración con el líder de la escuela de ajedrez uzbeka le ha sido muy beneficioso:

  • Regreso a la realidad: «Cuando juegas frente al tablero contra uno de los mejores ajedrecistas del mundo, vuelves un poco a la realidad y empiezas a evaluarte de forma crítica», dijo el número 1 del mundo;

  • Romper los malos hábitos del blitz en internet: Magnus explica que jugar demasiadas partidas rápidas (blitz) en el espacio virtual crea hábitos de error y falta de atención en el jugador. Los entrenamientos serios con Abdusattorov fueron cruciales para eliminar estos defectos y recuperar la verdadera concentración clásica;

  • Relación personal: Carlsen también señaló que no solo las habilidades ajedrecísticas de Nodirbek, sino también sus cualidades humanas, dejaron una impresión muy positiva en su familia, especialmente en su hijo.

La fórmula de la intuición y el análisis de posición de Carlsen

Durante el directo, Magnus reveló sus mecanismos de toma de decisiones sobre el tablero:

Número de variantes

Comentario del rey del ajedrez

Diagnóstico / Estado

1 jugada candidata

Ver intuitivamente la decisión ideal

Control posicional total y máxima comodidad

2 o 3 variantes

Necesidad de cálculos tácticos y estratégicos

Estado normal de lucha sin concesiones

4 o más variantes

Ausencia de un plan preciso o confusión

«Significa que hay un problema serio en la posición»

Carlsen también opinó sobre el Sistema Londres , tradicionalmente considerado simple en la teoría del ajedrez, destacando que esta apertura posee en realidad capas tácticas mucho más ricas y complejas de lo que se pensaba anteriormente.

Campeonato mundial en Estambul: ¿Ha tomado una decisión Carlsen?

Una de las noticias más importantes para los aficionados se refiere al próximo Campeonato Mundial de partidas rápidas y blitz.

El hecho de que la competición se celebre en Estambul, Turquía, ha aumentado considerablemente la probabilidad de su participación. No obstante, Magnus declaró que aún no ha tomado una decisión definitiva al 100% sobre este viaje.

Magnus CarlsenNodirbek AbdusattorovAjedrezUNICEFEstambul
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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