El Inter Miami gana con goles de Messi y Suárez

El Inter Miami logró una contundente victoria sobre el D.C. United en la temporada regular de la MLS. En el encuentro, Luis Suárez anotó dos veces, Lionel Messi hizo lo propio marcando dos goles. De esta manera, el equipo de Miami anotó cuatro goles sin recibir respuesta.

El marcador se abrió al minuto 3. Luis Suárez marcó el primer tanto y al minuto 39 volvió a aparecer en el marcador. En la segunda mitad, Lionel Messi anotó al minuto 47 y selló su doblete al minuto 60.

El Inter Miami también dominó las estadísticas del partido. El equipo realizó 15 disparos, frente a los 9 del D.C. United. La relación de tiros a puerta fue de 7:2.

En cuanto a la posesión, el Inter Miami dominó con un 61 %. El equipo completó 618 pases con un 91 % de precisión. El rival realizó 361 pases con un 85 % de efectividad.

El número de faltas fue de 17 para el Inter Miami y 6 para el D.C. United. En tiros de esquina, el equipo de Miami también se impuso 4:2. Ningún jugador de ambos equipos recibió tarjetas amarillas o rojas durante el partido.