En la 20.ª jornada de la MLS, el partido entre Philadelphia y « Inter Miami» terminó con empate 2-2. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el gol de Lionel Messi, que elevó a 922 sus tantos en su carrera.

Sin embargo, el nuevo gol histórico de Messi « Inter Miami» no fue suficiente para darle los tres puntos a su equipo.

Messi no se limitó a marcar

El argentino marcó en el minuto 26 para poner al « Inter Miami » por delante, 2-1. También participó en el primer gol de su equipo. Sin embargo, Philadelphia igualó el marcador en la segunda parte y el partido terminó 2-2.

Este gol de Lionel Messi quedó registrado como el número 922 de su carrera profesional.

¿Cómo fue el partido?

Acontecimiento Minuto Vasilev — 1-0 11 Pinter — 1-1 21 Messi — 1-2 26 Piyerre — 2-2 58

La tensión aumentó en los minutos finales. En el tiempo añadido, los jugadores de Philadelphia y del « Inter Miami », Cavan Sullivan y Yannick Bright, recibieron tarjeta roja.

Un resultado importante, pero insuficiente para el « Inter Miami »

Este gol también tuvo un gran significado emocional para Messi. Según Reuters, tras marcar, ayudó a su equipo al regresar al campo después de un periodo difícil en su vida personal. El empate puso fin a la racha de tres derrotas del « Inter Miami ».

Messi y Suárez, titulares

El « Inter Miami » comenzó el partido con la siguiente alineación:

St. Clair;

Frey;

Luján;

Falcón;

Reguilón;

Bright;

Segovia;

Casemiro;

Pinter;

Lionel Messi;

Luis Suárez.

Messi disputó los 90 minutos y fue uno de los jugadores más importantes de su equipo gracias a su gol y a su asistencia.

Ahora, todas las miradas están puestas en los próximos goles de Messi

922 goles: otro hito extraordinario en la carrera de Lionel Messi. Pero para el « Inter Miami », el principal objetivo sigue siendo no perder puntos.

¿Crees que Messi puede alcanzar los 950 goles a lo largo de su carrera? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al fútbol en Telegram y otras redes sociales.