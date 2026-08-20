Messi marca su gol 922, el Inter Miami deja escapar la victoria

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Messi marca su gol 922, el Inter Miami deja escapar la victoria

En la 20.ª jornada de la MLS, el partido entre Philadelphia y « Inter Miami» terminó con empate 2-2. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el gol de Lionel Messi, que elevó a 922 sus tantos en su carrera.

Sin embargo, el nuevo gol histórico de Messi « Inter Miami» no fue suficiente para darle los tres puntos a su equipo.

Messi no se limitó a marcar

El argentino marcó en el minuto 26 para poner al « Inter Miami » por delante, 2-1. También participó en el primer gol de su equipo. Sin embargo, Philadelphia igualó el marcador en la segunda parte y el partido terminó 2-2.

Este gol de Lionel Messi quedó registrado como el número 922 de su carrera profesional.

¿Cómo fue el partido?

Acontecimiento

Minuto

Vasilev — 1-0

11

Pinter — 1-1

21

Messi — 1-2

26

Piyerre — 2-2

58

La tensión aumentó en los minutos finales. En el tiempo añadido, los jugadores de Philadelphia y del « Inter Miami », Cavan Sullivan y Yannick Bright, recibieron tarjeta roja.

Un resultado importante, pero insuficiente para el « Inter Miami »

Este gol también tuvo un gran significado emocional para Messi. Según Reuters, tras marcar, ayudó a su equipo al regresar al campo después de un periodo difícil en su vida personal. El empate puso fin a la racha de tres derrotas del « Inter Miami ».

Messi y Suárez, titulares

El « Inter Miami » comenzó el partido con la siguiente alineación:

  • St. Clair;

  • Frey;

  • Luján;

  • Falcón;

  • Reguilón;

  • Bright;

  • Segovia;

  • Casemiro;

  • Pinter;

  • Lionel Messi;

  • Luis Suárez.

Messi disputó los 90 minutos y fue uno de los jugadores más importantes de su equipo gracias a su gol y a su asistencia.

Ahora, todas las miradas están puestas en los próximos goles de Messi

922 goles: otro hito extraordinario en la carrera de Lionel Messi. Pero para el « Inter Miami », el principal objetivo sigue siendo no perder puntos.

¿Crees que Messi puede alcanzar los 950 goles a lo largo de su carrera? Deja tu opinión en los comentarios y comparte el artículo con los aficionados al fútbol en Telegram y otras redes sociales.

Lionel MessiInter MiamiLuis SuárezReuters
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Shuhrat Razzakov
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