Messi marca su gol 922, el Inter Miami deja escapar la victoria
En la 20.ª jornada de la MLS, el partido entre Philadelphia y « Inter Miami» terminó con empate 2-2. Uno de los momentos más destacados del encuentro fue el gol de Lionel Messi, que elevó a 922 sus tantos en su carrera.
Sin embargo, el nuevo gol histórico de Messi « Inter Miami» no fue suficiente para darle los tres puntos a su equipo.
Messi no se limitó a marcar
El argentino marcó en el minuto 26 para poner al « Inter Miami » por delante, 2-1. También participó en el primer gol de su equipo. Sin embargo, Philadelphia igualó el marcador en la segunda parte y el partido terminó 2-2.
Este gol de Lionel Messi quedó registrado como el número 922 de su carrera profesional.
¿Cómo fue el partido?
Acontecimiento
Minuto
Vasilev — 1-0
11
Pinter — 1-1
21
Messi — 1-2
26
Piyerre — 2-2
58
La tensión aumentó en los minutos finales. En el tiempo añadido, los jugadores de Philadelphia y del « Inter Miami », Cavan Sullivan y Yannick Bright, recibieron tarjeta roja.
Un resultado importante, pero insuficiente para el « Inter Miami »
Este gol también tuvo un gran significado emocional para Messi. Según Reuters, tras marcar, ayudó a su equipo al regresar al campo después de un periodo difícil en su vida personal. El empate puso fin a la racha de tres derrotas del « Inter Miami ».
Messi y Suárez, titulares
El « Inter Miami » comenzó el partido con la siguiente alineación:
St. Clair;
Frey;
Luján;
Falcón;
Reguilón;
Bright;
Segovia;
Casemiro;
Pinter;
Lionel Messi;
Luis Suárez.
Messi disputó los 90 minutos y fue uno de los jugadores más importantes de su equipo gracias a su gol y a su asistencia.
Ahora, todas las miradas están puestas en los próximos goles de Messi
922 goles: otro hito extraordinario en la carrera de Lionel Messi. Pero para el « Inter Miami », el principal objetivo sigue siendo no perder puntos.
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